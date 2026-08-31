Carlos Salcedo presenta poemario en Academia de la Lengua

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SANTO DOMINGO.- Fue puesto en circulación en la sede de la Academia Dominicana de la Lengua, el primer poemario del escritor, abogado y ensayista Carlos Salcedo Camacho titulado La soledad habitada. Expediente sin foliar.

Ell director de la academia, Bruno Rosario Candelier, prologuista de la obra, resaltó el valor literario del poemario y el estímulo que representa para las nuevas voces de las letras dominicanas.

Asistieron varios miembros de número de la academia -como Fabio Guzmán Ariza, Eduardo García Michel, Odalis Pérez Nina, Ofelia Berrido, Luis Quezada y Juan De Jesús Santos Santos.

La puesta en circulación reunió, además, varios poetas e intelectuales, entre ellos Ramón Saba, José Antonio Rodríguez, León Félix Batista, Soledad Álvarez, José Mármol, Minerva del Risco y Giovanny Cruz Durán.

José Antonio Rodríguez, cantautor y poeta, interpretó cuatro fragmentos de poemas del propio poeta Salcedo Camacho, musicalizados por iniciativa propia; y el declamador René Alfonso dio su voz a dos de los textos de la obra. Completaron la concurrencia jueces, miembros del Ministerio Público y numerosos amigos y allegados del autor.

En sus palabras, Salcedo Camacho explicó que el título del poemario responde a una imagen central de la obra: “un expediente sin foliar es aquel que nunca llega a cerrarse”, dijo, en referencia a experiencias humanas —como la soledad, el amor o la ausencia— que ninguna clasificación alcanza a contener del todo.

El autor definió su propio ejercicio literario como un “atrevimiento”: el de un abogado que, sin abandonar el lenguaje del derecho, se aventura a nombrar el silencio, la soledad y la persistencia.

La obra está estructurada en dos partes. La primera, “Experiencia”, indaga la soledad no como ausencia sino como fundamento de todo vínculo humano. La segunda, “Letra y toga”, adopta la forma de un código jurídico —libros, artículos, presunciones, jurisprudencia— para explorar, desde el oficio de abogado, jurista y académico del autor, los límites del lenguaje del derecho frente a la experiencia afectiva.

jpm-am