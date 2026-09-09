Caribes disputarán título ante Los Mina en el TBS Femenino

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SANTO DOMINGO.- Las Caribes de Sabana Perdida avanzaron a la serie final del II Torneo de Baloncesto Superior Femenino (TBS Femenino 2026) de Santo Domingo, tras vencer 79-69 a las Cotorras de Villa Duarte y barrer 2-0 la semifinal.

El conjunto de Santo Domingo Norte dominó la serie pactada al mejor de tres partidos, celebrada en el polideportivo del club Virgilio Frías, en el Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este.

Las Caribes disputarán la corona frente a las Leñeras de Los Mina, en una final al mejor de cinco encuentros que comenzará este miércoles a las 6:00 de la tarde en la misma instalación deportiva.

Durante la serie regular, ambos equipos dividieron honores 1-1.

En el triunfo semifinal, la refuerzo puertoplateña Yadira Polanco encabezó la ofensiva de las Caribes con 35 puntos y 10 rebotes, además de cuatro asistencias. Angie Hodge aportó 22 tantos y 15 rebotes.

Brenda Tatis y Noelia de la Rosa contribuyeron con siete puntos cada una, mientras Koriel Encarnación sumó seis. Rudelfis de Jesús completó una destacada actuación con un doble-doble de 10 puntos y 24 rebotes.

Por las Cotorras, Wendy Martínez lideró con 15 puntos y 11 rebotes; Chantal Méndez anotó 14 y capturó seis balones, Liliana Alcántara aportó 11 y Katherine Abreu terminó con 10.

El torneo está dedicado a la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y tiene en disputa la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

El certamen es organizado por William Cabral Lugo (Nemeneme), presidente de la Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (Abasado), mientras la diputada Patricia Núñez preside el Comité Organizador.

En el campeonato participan los clubes Calero y Los Mina, además de las Caribes de Sabana Perdida y las Cotorras de Villa Duarte.

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