Cantante Pavel Núñez ve se ha perdido la nobleza en la canción

SANTO DOMINGO.- El cantautor Pavel Núñez está claro que cantar es algo más que ser famoso, es saber que se tiene una responsabilidad con el público, con la sociedad a la que se tiene que rendir cuenta sobre el tono de las letras que se utilizan en cada tema.

Es por eso que, aunque entiende que no es malo sonar en la radio, asegura que debe haber un nivel existencial que sea el responsable de que ese artista permanezca en el gusto de la gente, porque para él eso vale más que ser famoso.

Entiende que la música tiene una responsabilidad social muy grande, lo que a su juicio se ha cualquierizado utilizando términos inapropiados que han hecho que esta pierda valor. “Es por eso que yo entiendo que al llegar a la irresponsabilidad del mensaje es donde se ha perdido el valor de la canción y es donde aparecen los personaje como yo, que siguen siendo fieles”, cuenta el artista.

“La canción juega un papel muy noble, por eso cualquier persona que se quiere dedicar a esto y que asuma el camino como yo tiene que estar consciente de que ellos o nosotros tenemos una responsabilidad a través del mensaje y esa responsabilidad es crear impacto social”, dijo Pavel frente al público que asistió al auditorio Alma y Juan Vicini del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, donde al artista compartió sus vivencias desde que se inició en la música.

El encuentro, que se desarrolló entre canciones y anécdotas vividas, formó parte del Foro Joven que desarrolla el MMRD, y en el que los jóvenes tienen la oportunidad de debatir sus ideas sobre distintos aspectos sociales.

Dijo que a través de las letras se busca que se cree ese impacto que genere opinión, que ponga a la gente a reflexionar, al considerar que hoy día se vive en un mundo en descomposición donde la música se ha utilizado como punta de lanza para acentuar esos males que afectan a la sociedad.

“Se ha perdido la nobleza en la canción y la gente se ha desensibilizado, me pasa que me llaman para una actividad benéfica y cuando lo publico en mis redes hay quienes me escriben para decirme: pero tú me estas cobrando para yo ir a llorar a un sitio, y eso sucede porque hay una desensibilizad masiva y es porque el mensaje que veíamos como nocivo ya se ha instaurado”, se lamenta.

Sin embargo, indicó que a pesar de todo eso la canción no ha cambiado y que una prueba de ello es la acogida que está teniendo la música melódica, cuyos intérpretes están resurgiendo con nuevas producciones.

of-am