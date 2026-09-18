Canasta básica presiona poder adquisitivo de trabajadores RD

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Santo Domingo, 17 sep.- El salario mínimo de las grandes empresas en República Dominicana apenas supera hoy el costo de la canasta básica del primer quintil, que corresponde al 20 por ciento de los hogares de menores ingresos.

Datos del Banco Central sitúa en 29 mil 756,89 pesos mensuales (unos 503 dólares) el costo de esa canasta, mientras el sueldo mínimo para los trabajadores de las empresas de mayor tamaño asciende a 29 mil 988 pesos (507 dólares).

La diferencia de poco más de 200 pesos (3.38 dólares) se reduce aún más al considerar las deducciones aplicadas a los ingresos y otros gastos asociados con la actividad laboral, entre ellos el transporte. El costo de los desplazamientos representa una carga significativa para los empleados, particularmente para quienes reciben las remuneraciones más bajas.

Analistas coinciden en señalar que la presión sobre los ingresos se extiende a personal con salarios superiores.

REMUNERACION MENSUAL LLEGA A 48 MIL PESOS

Una remuneración mensual de 55 mil pesos (929 dólares), descontadas las aportaciones correspondientes a la seguridad social y con unos tres mil 520 pesos (unos 60 dólares) destinados al traslado, deja un monto cercano a 48 mil 180 pesos (814 dólares).

Esa cantidad resulta inferior al costo promedio nacional de la canasta familiar, calculado por el Banco Central en 49 mil 802,94 pesos (841 dólares).

El organismo establece diferencias importantes según la zona del país. En la Región Metropolitana, donde se encuentra Santo Domingo, el costo promedio de los bienes y servicios esenciales alcanza 57 mil 220 pesos mensuales (alrededor de 966 dólares), mientras que en la zona Sur llega a 42 mil 182 pesos (712 dólares).

Tales cifras muestran que el monto destinado a cubrir las necesidades básicas varía territorialmente, al tiempo que los trabajadores deben afrontar cargas económicas adicionales vinculadas con transporte, vivienda, alimentación, vestimenta, salud y otros servicios.

El comportamiento de los ingresos frente al costo de vida también condiciona la capacidad de los hogares para generar ahorro y disponer de recursos ante gastos imprevistos.

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