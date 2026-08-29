Canadá vence a las Reinas del Caribe y logra boleto directo a Los Ángeles 2028

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo.– La selección femenina de voleibol de Canadá derrotó este sábado 3-1 a República Dominicana y se quedó con el boleto directo de NORCECA para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en el partido decisivo celebrado en el Palacio del Voleibol “Prof. Ricardo Gioriber Arias”, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Con el boleto directo en manos de Canadá, las Reinas del Caribe deberán continuar su camino hacia Los Ángeles mediante las restantes vías contempladas en el sistema de clasificación internacional. Las dominicanas buscaban asegurar en casa su quinta participación olímpica y la tercera de manera consecutiva.

Para Canadá, el boleto directo representa además un logro histórico, debido a que su selección femenina no participa en unos Juegos Olímpicos desde Atlanta 1996. El equipo canadiense llegó al choque decisivo respaldado por una destacada actuación en sus compromisos recientes.

Boleto directo de Canadá

Apenas tres días antes, Canadá había conquistado por primera vez el Campeonato Continental NORCECA Femenino tras superar 3-2 a Estados Unidos en una final de cinco parciales. Las canadienses completaron la competencia invictas, con registro de 5-0.

Ruta al boleto directo

El conjunto dirigido por Giovanni Guidetti obtuvo su derecho a disputar la plaza olímpica tras vencer en sets corridos a Puerto Rico en la semifinal del viernes, con marcadores de 25-16, 25-22 y 25-10.

Kiera Van Ryk fue la principal figura ofensiva canadiense en ese encuentro, con 20 puntos. Canadá también mostró superioridad colectiva frente a las puertorriqueñas, con ventaja de 42-32 en ataques, 12-2 en bloqueos y 4-2 en servicios directos.

República Dominicana, entretanto, llegó al partido decisivo después de recuperarse de un primer set adverso para derrotar 3-1 a Cuba, con parciales de 20-25, 25-19, 25-17 y 25-15.

Brayelin Martínez encabezó la reacción dominicana con 21 tantos, seguida de Yonkaira Peña con 16. Geraldine González y Jineiry Martínez aportaron 12 puntos cada una, mientras Gaila González agregó 10. Las dominicanas dominaron a Cuba 54-46 en ataques, 13-9 en bloqueos y 7-0 en servicios directos.

Boleto directo y VNL

El enfrentamiento de este sábado tuvo como antecedente inmediato el partido disputado por ambas selecciones en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) de 2026.

El pasado 12 de julio, en Hong Kong, Canadá derrotó igualmente 3-1 a República Dominicana, con parciales de 25-20, 17-25, 25-22 y 25-18.

En aquel encuentro, Van Ryk consiguió 21 puntos y Alexa Gray agregó 20 para Canadá. El triunfo permitió a las norteamericanas avanzar por primera vez en su historia a la fase final de la VNL.

La selección canadiense mantuvo posteriormente su ascenso y llegó a Santo Domingo con prácticamente el mismo núcleo competitivo. Allí conquistó su primer campeonato continental y posteriormente alcanzó el duelo definitivo por la clasificación olímpica.

Sin boleto directo

Tras dejar escapar el boleto directo de NORCECA, la derrota de este sábado no significa que República Dominicana haya quedado fuera de Los Ángeles 2028.

El torneo femenino de los próximos Juegos Olímpicos contará con 12 selecciones. Estados Unidos ya dispone de una plaza como país anfitrión, mientras el proceso de clasificación contempla boletos mediante las competencias continentales, el torneo mundial de 2027 y, finalmente, el ranking de la FIVB en 2028.

Las Reinas del Caribe ya tienen asegurada su presencia en la competencia mundial de 2027. República Dominicana, Cuba y Puerto Rico obtuvieron las plazas disponibles de NORCECA, mientras Estados Unidos y Canadá cuentan con clasificación por su condición de coanfitriones.

Esa cita representará ahora la próxima oportunidad de las dominicanas para conseguir su boleto olímpico. El sistema establece tres plazas a través del torneo mundial de 2027. Posteriormente, otras tres serán distribuidas mediante el ranking mundial de la FIVB en junio de 2028 entre las selecciones todavía no clasificadas, con prioridad para continentes que aún no tengan representación.

República Dominicana ha participado anteriormente en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos: Atenas 2004, Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024. La derrota ante Canadá impidió asegurar anticipadamente la quinta presencia, pero mantiene abiertas otras dos rutas para alcanzar Los Ángeles 2028.