Califica reforma policial como «frívola, vacía y cosmética»

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SANTO DOMINGO.- El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó como frívola y vacía la reforma policial que impulsa el Gobierno, al asegurar que lo único novedoso es el cambio de uniforme, «en cuya adquisición probablemente alguien se ganó una buena comisión».

«Para mí no es más que frívola y cosmética. No es más que uniformes nuevos, retórica con muchas palabras, pero en el fondo nada. Porque quienes trabajan en ella no conocen la estructura por dentro, que dice a todo que sí, pero hace todo lo contrario», afirmó el también exsenador y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Opinó que el problema de la Policía Nacional no se resuelve con una reforma exprés a su Ley Orgánica, sino que es cultural, estructural y de falta de mística.

Recordó que cuando se crearon los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) y la antigua Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), sus miembros eran respetados y sentían orgullo de pertenecer a esas instituciones, lo que demuestra que sí es posible contar con cuerpos que hagan cumplir la ley.

SEPARAR POLICÍA INVESTIGATIVA DE LA UNIFORMADA

Dijo que la clave para transformar la institución es separar claramente la función uniformada de la investigativa.

«Yo empezaría por la parte investigativa, que es la más importante en la lucha contra el crimen y la no impunidad. Reclutaría solo profesionales, de los buenos que están en la Policía o en cualquier lugar del país. Hay que ponerles el polígrafo constantemente, por un tema ético», explicó Domíngez Brito en el programa D’AGENDA, que se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.

Insistió en que el policía debe sentir orgullo de su compañero y que su palabra tenga valor, además de contar con garantías fundamentales como vivienda, pensión digna y seguro de vida.

«No es posible que si en Los Alcarrizos se producen más de 50 robos a la semana y no se prevenga o detenga a los responsables, quien esté al frente de esa dotación no está cumpliendo», advirtió.

RANGOS POR PAGA

Denunció que en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha existido la cultura de pagar por ascensos y designaciones.

«No voy a decir que ahora es así, pero ha sido una tradición. Los ascensos policiales e inclusive en el Ministerio de Defensa son por pagas. Te dicen: tú me das tanto y yo te asciendo, y eso ha sido común», declaró.

Dijo que esa práctica genera una cadena de cobros ilegales, donde jefes de destacamentos y comandantes de recintos como La Victoria debían «subir dinero a sus jefes».

«Si llego a la Presidencia comenzaría a romper ese esquema y si tengo que empezar de cero, lo voy a hacer. Una policía sin sentido del honor, sin mística y sin orgullo de hacer lo correcto, no tiene sentido en ningún país», advirtió.

CONSULTA PLD

Sobre la consulta interna del PLD para escoger a su candidato presidencial, prevista para octubre, dijo que espera el Comité Político ofrezca garantías de que el proceso cumple con la ley y la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral.

«El PLD no puede hacer nada al margen de la institucionalidad, de la legalidad ni de los precedentes jurisprudenciales. Cuando se hacen las cosas mal, los polvos arrastran lodos», señaló.