SANTO DOMINGO.– El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) anunciaron una donación de US$10 millones para financiar un proyecto regional destinado a enfrentar las llegadas masivas de sargazo y reducir sus efectos sobre los ecosistemas marinos, el turismo, la pesca y las comunidades costeras del Caribe.

La iniciativa, denominada SargMarine, fue presentada durante la COP31 y beneficiará a siete países: República Dominicana, Colombia, Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago, Granada y Santa Lucía. El programa cuenta, además, con un cofinanciamiento previsto de US$67.3 millones.

El proyecto busca fortalecer los sistemas de alerta temprana, mejorar la coordinación entre los países afectados y desarrollar alternativas para el aprovechamiento sostenible del sargazo, con el propósito de convertir este fenómeno ambiental en oportunidades económicas para las comunidades.

COOPERACIÓN REGIONAL FRENTE AL FENÓMENO

CAF será la agencia implementadora, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) tendrá a su cargo la ejecución. El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) participará como socio técnico. México y Francia también respaldaron la presentación de la iniciativa.

Lina Mondragón, gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, sostuvo que el sargazo representa un fenómeno transfronterizo que requiere superar las respuestas aisladas de cada nación y fortalecer los mecanismos de cooperación regional.

Por su parte, Chizuru Aoki, gerente de la División de Convenciones y Fondos del GEF, informó que el proyecto recibió la aprobación final y está listo para comenzar su implementación.

REPÚBLICA DOMINICANA PLANTEA ATENDER IMPACTO SOCIAL

Durante la presentación, la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad de República Dominicana, Ana Emilia Pimentel, destacó la importancia de incorporar las necesidades de las comunidades costeras en las estrategias de respuesta, tomando en cuenta las consecuencias económicas y sociales del fenómeno.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Fabio Arjona Hincapié, también defendió la necesidad de establecer soluciones conjuntas, al considerar que las iniciativas nacionales por separado no serán suficientes para enfrentar el problema.

Mientras, Matthew Samuda, enviado especial de Jamaica para Cambio Climático, Medio Ambiente, Océanos y Economía Azul, señaló que una de las prioridades consiste en mejorar el monitoreo y los pronósticos para determinar cuándo y dónde llegará el sargazo.

ALERTA POR CRECIMIENTO DE LAS ACUMULACIONES

La dimensión del fenómeno quedó reflejada en los registros del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que contabilizó 37.5 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico en mayo de 2025, el mayor volumen observado desde el inicio del monitoreo en 2011.

Las acumulaciones masivas afectan las actividades turísticas y pesqueras, deterioran los ecosistemas costeros y generan riesgos para la salud de las comunidades expuestas.

La embajadora de Panamá en Turquía, Karina Arias, destacó que SargMarine permitirá conectar los esfuerzos gubernamentales con la investigación científica y la inversión privada, impulsando las alertas tempranas, la protección ambiental y la economía circular.

Con esta iniciativa, los organismos participantes buscan establecer una respuesta regional coordinada que permita anticipar las llegadas de sargazo, reducir sus impactos y promover alternativas de aprovechamiento sostenible en los países del Gran Caribe.