Cabo imputado muerte joven manifiesta su arrepentimiento

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SANTO DOMINGO.- El cabo de la Policía Nacional imputado por la muerte de Darlin Mercado expresó arrepentimiento por lo ocurrido, según informó este lunes su abogado defensor durante el proceso judicial que se sigue en su contra.

El representante legal sostuvo que su cliente lamenta profundamente el desenlace del hecho y aseguró que nunca tuvo la intención de provocar la muerte de la víctima. Indicó que el agente ha colaborado con las autoridades desde el inicio de la investigación y se encuentra a disposición del Ministerio Público y de los tribunales.

Durante su intervención, el abogado pidió que el caso sea valorado conforme a las pruebas que sean presentadas durante el proceso, respetando las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia que asiste a su defendido.

Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El caso ha generado una amplia reacción en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de los organismos de seguridad.

Se espera que en las próximas audiencias las partes presenten nuevos elementos de prueba que permitan al tribunal avanzar en el conocimiento del expediente y adoptar las decisiones correspondientes.

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