Buque RD participa en desfile naval por independencia de EU

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NUEVA YORK.- La República Dominicana participa en las actividades conmemorativas del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos con la presencia del Buque Escuela BE-01 “Almirante Juan Bautista Cambiaso” de la Armada, que forma parte del encuentro naval internacional SAIL 4th 250, celebrado en esta ciudad.

La presencia de la emblemática embarcación en este escenario internacional constituye un símbolo de los «sólidos lazos históricos de amistad, cooperación y respeto mutuo» que unen a la República Dominicana y a los Estados Unidos. Asimismo, reafirma el compromiso compartido de ambas naciones con los principios de libertad, democracia y colaboración internacional.

El buque escuela proyecta la imagen de la República Dominicana como una nación marítima comprometida con la formación de excelencia de sus marinos, la cooperación entre países amigos y la promoción de la paz.

De igual forma, la visita fortalece la presencia internacional del país mediante la diplomacia naval y contribuye a difundir la historia, la cultura, el turismo y los valores que distinguen al pueblo dominicano.

El SAIL 4th 250 reúne a buques escuela y embarcaciones históricas de diferentes naciones como parte de la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.