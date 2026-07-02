BRASIL: Destaca impacto nueva ruta São Paulo y Punta Cana

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SÃO PAULO, Brasil.- La inauguración del nuevo vuelo directo entre São Paulo y Punta Cana, operado por LATAM, marca un paso decisivo en el fortalecimiento de las relaciones entre Brasil y la República Dominicana, al impulsar el turismo, las inversiones y la conectividad entre ambos países.

Así lo afirmó el embajador dominicano en Brasil, Robert Takata, durante el acto oficial de lanzamiento de la ruta. Destacó que esta nueva conexión representa “un voto de confianza hacia la República Dominicana” y consolida una relación bilateral con grandes perspectivas de crecimiento.

El diplomático subrayó que el vuelo directo elimina una barrera importante para el viajero brasileño y facilita el acceso no solo a Punta Cana, sino también a la riqueza histórica, cultural y gastronómica del país. Recordó que Santo Domingo es la ciudad fundada por europeos más antigua del continente americano.

Resaltó además las similitudes entre dominicanos y brasileños, especialmente la hospitalidad, la importancia de la familia y la pasión por el deporte. “Un avión no solo transporta pasajeros, también acerca pueblos”, dijo.

Takata presentó a la República Dominicana como una plataforma estratégica para la inversión internacional, gracias a su ubicación geográfica y a su acceso preferencial al mercado estadounidense.

El embajador recordó que este año ambos países celebran 115 años de relaciones diplomáticas y aseguró que la nueva ruta representa una oportunidad para profundizar los vínculos económicos, turísticos y culturales.

Durante la actividad, Camila Goico, representante de la Oficina de Turismo de la República Dominicana en São Paulo, presentó la oferta turística dominicana y destacó la importancia estratégica del mercado brasileño para el crecimiento del turismo hacia el país.

El acto reunió a autoridades del Gobierno brasileño, ejecutivos de LATAM, representantes del sector turístico, empresarios, operadores de viajes y medios de comunicación.