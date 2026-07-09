BOSTON: Solicitan ayuda para localizar en RD familia de paciente

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BOSTON.- Autoridades médicas de un hospital en Boston solicitaron con urgencia la colaboración ciudadana para localizar a los familiares del dominicano Yeremi Núñez Feliz, de Los Alcarrizos, quien permanece ingresado en estado delicado.

Debido a la gravedad de su condición, es vital establecer contacto inmediato con sus parientes.

Las personas que conozcan a la familia o puedan aportar información pueden comunicarse al teléfono (857) 424-4878, por llamada o mensaje de texto.

El hospital agradeció la difusión de esta información y destacó que la ayuda de la comunidad es determinante para ubicar a sus allegados lo antes posible.