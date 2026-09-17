BOSTON: Doctora dominicana gana premio de investigación

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BOSTON.- La doctora e investigadora dominicana Kendya Jazmín Reyes Vásquez fue seleccionada para recibir el Trainee Research Prize 2026, uno de los reconocimientos que otorga la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA) a investigadores en formación por trabajos científicos destacados en el campo de la radiología.

Reyes Vásquez fue elegida por el Comité de Planificación de la Reunión Anual de la RSNA en la categoría de Radiología de Emergencia, por su trabajo titulado “Real-World AI Foundation Model Performance on 962 Consecutive Inpatient Abdominopelvic CTs”, sobre la aplicación de un modelo fundacional de inteligencia artificial para interpretar tomografías computarizadas (CT) de abdomen y pelvis en pacientes hospitalizados.

“Me siento profundamente honrada de compartir que mi trabajo ha sido galardonado con el Premio de Investigación para Residentes de la RSNA”, compartió la investigadora en su perfil de LinkedIn.

Egresada de Medicina de la Universidad Central del Este (UCE), Reyes Vásquez realiza actualmente investigación posdoctoral en el Massachusetts General Hospital (MGH) y la Facultad de Medicina de Harvard, donde integra el equipo del Departamento de Radiología.

En su mensaje de agradecimiento, la joven reconoció a sus mentores y a su equipo en ambas instituciones por el apoyo recibido.

Además de su labor investigativa, es fundadora y presidenta de IMG Dominicano, organización sin fines de lucro creada en 2023 para apoyar a médicos formados en la República Dominicana que buscan ejercer y desarrollarse profesionalmente en el extranjero.

¿En qué consiste el premio?

El Trainee Research Prize reconoce a residentes, fellows, estudiantes de Medicina y de Física que presentan trabajos científicos sobresalientes durante la reunión anual de la RSNA. La selección se realiza por subespecialidad y evalúa tanto presentaciones científicas como pósteres.

La doctora Reyes presentará su investigación durante la 112ª Reunión Anual de la RSNA, que se celebrará del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2026 en McCormick Place, Chicago, bajo el lema “At the Center of Care”. El encuentro contempla alrededor de 2,000 presentaciones científicas y pósteres.