Bolsonaro vs. Lula o vs. la Amazonia

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Brasil acaba de dar un paso decisivo en su proceso político tras los resultados de las elecciones del pasado domingo 4 de octubre de 2026, los cuales llevaron a Flávio Bolsonaro y a Luiz Inácio Lula da Silva a una segunda vuelta presidencial programada para el próximo 25 de octubre. Sin embargo, esta contienda trasciende la clásica confrontación ideológica entre izquierda y derecha, planteando una interrogante fundamental sobre el modelo de desarrollo que Brasil elegirá para la Amazonía y sus repercusiones globales.

Al albergar aproximadamente el 60 % del ecosistema amazónico, Brasil no solo elige a su próximo presidente, sino que determina el futuro de una región clave para el equilibrio climático global, la biodiversidad y los ciclos de agua en América del Sur. Por esta razón, las decisiones políticas adoptadas en el país tienen un impacto directo e ineludible que rebasa por completo sus fronteras nacionales.

Durante las administraciones de Lula se implementaron políticas orientadas al control de la deforestación y la protección ambiental, logrando reducciones significativas en la destrucción de la vegetación en años recientes. No obstante, su modelo no está exento de contradicciones, pues mantiene proyectos vinculados a combustibles fósiles y enfrenta el permanente desafío de conciliar el crecimiento económico, la producción agrícola y la generación de empleo con la preservación del entorno.

Por otro lado, la corriente representada por Flávio Bolsonaro reanuda el debate sobre la gestión de Jair Bolsonaro, caracterizada por el incremento de la deforestación y una mayor apertura a actividades productivas. La expansión ganadera y agrícola ha sido identificada como una de las principales presiones sobre la selva, configurando un enfoque centrado en priorizar el desarrollo económico tradicional.

Frente a este escenario, la contienda no debe analizarse únicamente bajo etiquetas ideológicas, ya que la Amazonía constituye un sistema natural indispensable que no es ni capitalista ni socialista. La recurrencia de incendios forestales a nivel mundial demuestra que la crisis ambiental es una realidad urgente que exige examinar la cuestión ambiental de manera independiente a las disputas partidarias.

Reto

El verdadero reto para la futura administración radicará en encontrar un equilibrio viable entre la producción agropecuaria y la conservación ecológica. Brasil requiere producir soja, expandir su ganadería y generar divisas, pero también necesita evitar que esa explotación destruya los recursos naturales que sustentan su propio desarrollo a largo plazo.

Las propuestas de ambos candidatos reflejan estas visiones contrastantes: mientras Lula apuesta por fortalecer la fiscalización, combatir el cambio climático y reducir la deforestación, Flávio Bolsonaro enfatiza el combate a las quemas y la deforestación ilegal bajo un esquema distinto. Así, la elección se define como un debate profundo sobre dos concepciones de desarrollo sustentable frente a la soberanía económica del país.

La eventual degradación o desaparición de la selva amazónica alteraría drásticamente los ecosistemas globales, incrementando las emisiones de carbono y afectando a naciones que no participan en las decisiones de tala. La responsabilidad ambiental de administrar esta reserva natural convierte la elección en un asunto de alcance internacional.

En conclusión, mientras los ciudadanos se preparan para acudir a las urnas el 25 de octubre, la comunidad internacional observa atenta un proceso donde la verdadera incógnita es el destino de la Amazonía. Esta elección demuestra que la decisión que tomará Brasil no pertenece únicamente a los brasileños, sino a todo el planeta.

jpm-am