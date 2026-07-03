Biblioteca y UNPHU anuncian apertura Escuela de Verano 

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SANTO DOMINGO. – La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) anunciaron la creación y apertura de una escuela de verano dirigida a estudiantes universitarios y al público general interesado en la crítica literaria, las ciencias sociales, la filosofía y la apreciación estética de las artes y la cultura.

La «Escuela de Verano Pedro Henríquez Ureña» se desarrollará del 14 al 16 de julio en el Auditorio de la UNPHU. Los cursos serán totalmente gratuitos y buscan consolidar un espacio de intercambio y movilidad académica de la mano de destacados profesores locales.

Esta iniciativa académica, que honra el legado del humanista e intelectual dominicano, busca ampliar la oferta curricular en áreas de ciencias sociales, humanidades y artes en el país. Asimismo, persigue fomentar la producción escrita y el análisis crítico entre estudiantes de diversas carreras de la educación superior dominicana.

El programa formativo consta de ocho módulos de tres horas de duración cada uno, dictados por reconocidos especialistas y creadores del ámbito cultural y académico.

Programa de Módulos

El programa formativo iniciará con un primer bloque temático enfocado en la «Apreciación musical», «Ensayo, crítica y creación» y «Literatura infantil y educación estética». Este segmento introductorio contará con la participación como facilitadores de los destacados escritores e intelectuales Rafael Peralta Romero, Leibi Ng, Silvestre de Moya y Basilio Belliard.

La segunda parte de la oferta docente abordará los módulos titulados «Crítica literaria y los desafíos del Caribe en un mundo global», «Escritura creativa y experiencia estética» y «Arquitectura, patrimonio cultural y apreciación estética». Dichos contenidos serán impartidos por los especialistas Delia Blanco, Valentín Amaro y Gikauris Rojas, quienes guiarán a los participantes en el análisis de estas disciplinas.

Finalmente, el tercer bloque temático abarcará las materias de «El teatro moderno, realización y performatividad y «Filosofía, experiencia estética y crítica». Este cierre del programa estará a cargo de los reconocidos profesionales Lucina Jiménez, Odalís Pérez y Pedro José Ortega, completando así la estructura académica de la escuela de verano.

JPM