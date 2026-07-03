Banreservas, Pasaportes y Dintel lideran Softbol Gubernamental

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SANTO DOMINGO.– Los equipos de Banreservas, Dirección General de Pasaportes y Dintel aseguraron el primer lugar de sus respectivos grupos y avanzaron como cabezas de serie a la segunda ronda del IX Torneo de la Copa Gubernamental de Softbol 2026, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional.

Banreservas dominó el Grupo A, Pasaportes finalizó en la cima del Grupo B y Dintel hizo lo propio en el Grupo C, obteniendo una posición privilegiada para la siguiente fase del campeonato.

GRUPO D AÚN SIN DEFINIR

La única llave pendiente es la del Grupo D, cuyo liderato se decidirá este jueves cuando ARS Reservas enfrente al Ministerio de Hacienda en un partido decisivo.

El encuentro se disputará en el estadio del Ministerio de Defensa (MIDE), escenario que también albergará el duelo entre el equipo anfitrión y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con el que concluirá la ronda regular.

Además de los líderes de grupo, también aseguraron su clasificación ETED, Interior y Policía, Senasa y el Ministerio de Trabajo.

BANRESERVAS IMPUSO SU OFENSIVA

En la jornada del miércoles, Banreservas venció por nocaut 18-11 al Ministerio de Trabajo en el Club Banreservas, ubicado en la Zona Industrial de Herrera.

El derecho Danubio Díaz lanzó el partido completo para llevarse la victoria, mientras Puro Arias cargó con la derrota.

La ofensiva fue encabezada por Noel Paredes, quien conectó dos cuadrangulares, dos dobles y remolcó cinco carreras. También destacaron Vladimir Taveras y Samuel Cáceres, con dos jonrones cada uno, mientras Ramón Reynoso, Misael Abreu y Héctor Espinal aportaron un vuelacercas por cabeza.

ARS RESERVAS GANA DUELO CERRADO

En el segundo encuentro de la jornada, ARS Reservas superó 3-2 a Edesur en un partido dominado por el pitcheo.

César Pineda se acreditó el triunfo y Edwin Pérez sufrió el revés. A la ofensiva sobresalieron Javier Tejada, Cristian de Aza y Miguel del Orbe, con un cuadrangular cada uno, mientras Cristian Figueroa conectó un triple decisivo.

Con la ronda regular en su fase final, el torneo entra en su etapa más competitiva, en la que los equipos clasificados buscarán avanzar hacia la conquista del título de la IX Copa Gubernamental de Softbol 2026.

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