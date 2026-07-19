Banreservas financia 60 apartamentos en Boca Chica

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SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas financió la adquisición de 60 apartamentos del proyecto habitacional Nuevas Esperanzas II, en Boca Chica, por un monto superior a RD$117 millones, beneficiando a igual número de familias.

Las viviendas forman parte del primer lote de 112 unidades entregadas por el presidente Luis Abinader, dentro de un proyecto que contará con 240 unidades en total, además de amenidades para promover el desarrollo integral de las familias en un entorno seguro.

Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios, en representación del presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó que la entidad ha financiado más de 18,000 soluciones habitacionales en todo el país, con una inversión superior a RD$22,000 millones, con tasa fija de 8% durante siete años.

“No es casualidad que este proyecto se llame Nuevas Esperanzas. Para cada una de estas 112 familias representa exactamente eso: una nueva esperanza para quienes hoy dejan atrás el alquiler, el hacinamiento y la incertidumbre para tener un hogar propio en su comunidad”, manifestó.

Explicó que para Banreservas participar en este tipo de iniciativas trasciende una operación financiera, ya que desde hace 85 años su misión ha sido apoyar a las familias dominicanas para que accedan a una vivienda propia, segura y digna.

Resaltó que Nuevas Esperanzas es un ejemplo de lo que se logra cuando el sector público, el financiero y el privado trabajan con un objetivo común.

“El Gobierno, a través del programa Familia Feliz, aportó los subsidios y la visión; el desarrollador construyó con calidad y compromiso; y Banreservas, junto con su filial Fiduciaria Reservas, creó las condiciones de financiamiento para hacer posible el sueño de decenas de familias”, expresó.

El acto de entrega contó con la participación de autoridades municipales, legislativas y provinciales, ejecutivos de Banreservas e invitados especiales.