Atención a economía de USA (OPINION)

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POR MARCELINO LARA

Está causando mucha preocupación en todo el mundo occidental el comportamiento de la economía de USA, cuyos fundamentos macroeconómicos están proyectando una debilidad que asusta a todas las economías atadas al uso del dólar para sus transacciones financieras internacionales.

La gran economía del norte ha estado financiando su desempeño con deudas y eso ha disparado el monto del endeudamiento a 40 billones de dólares (trillones en USA) al mes de agosto 2026.

Esta fabulosa cifra equivale al 124% del PIB de la economía de USA. Y del monto total de dicha deuda 32.6 trillones de dólares corresponden a bonos del tesoro.

Los intereses pagados por dicha deuda ascienden a 1.25 trillones de dólares, monto que ya supera el presupuesto de defensa de USA.

Además, como resultado de la guerra contra Irán, la reserva de petróleo de USA está en unos 240 millones de barriles, nivel que está por debajo del mínimo recomendado. Es el nivel más bajo de últimos 40 años.

Por otra parte, la inflación está por encima del 3.0% y la meta de la Reserva Federal es del 2.0%.

Las cifras antes expuestas han conducido hacia una profundización del déficit fiscal que ya asciende al 5.8% del PIB, y se espera que el promedio para próximos 10 años sea del 6.1% del PIB.

La meta del Tesoro es del 3.0%, y el promedio de últimos 50 años ha sido del 3.8% del PIB, lo cual nos da una idea de la magnitud del problema actual en las finanzas públicas de USA.

En términos absolutos, dicho déficit ascendió a casi 1,800 trillones de dólares al cierre del mes de julio. Según la clasificadora de riesgo Fitch Rating se estima que al cierre de este año 2026 el déficit alcance el 7.9% del PIB y la deuda se mantenga por encima del 120% del PIB.

Situación especial

Una situación especial de últimas semanas, que confirma la incertidumbre sobre desempeño de economía USA a corto, mediano y a largo plazo es el aumento, de la tasa interés de los bonos emitidos por el Tesoro, y el hecho de que Japón, que es el mayor poseedor de dichos bonos, haya decidido vender una importante cantidad para proteger su moneda, deteriorada por conflicto en golfo Pérsico, de donde recibe el 60% del petróleo que utiliza su economía.

USA también tuvo que comprar Yens en los mercados cambiarios para apuntalar la moneda japonesa que dos días después de esa operación volvió a devaluarse. La situación de esa economía palanca de la norteamericana es muy difícil actualmente.

Una solución que USA ha estado utilizando para enfrentar todos estos problemas económicos ha sido la aplicación generalizada de tasas arancelarias, buscando al mejor estilo mercantilista, obtener resultados positivos en su balanza comercial, para así financiar el pago de su voluminosa deuda.

De manera que, después de haber auspiciado durante años el discurso del libre comercio por todo el mundo, al parecer porque le era conveniente, ha pasado a liderar el discurso de las barreras arancelarias que obstruyen, precisamente, el libre comercio. Cosas veredes.

La hipocresía imperial de la conveniencia ha sido puesta al desnudo. El centro hegemónico se protege usando como escudo a sus economías periféricas. Nos tocará sufrir y mucho.

jpm-am