Abogados dominicanos de NY celebran evento en Punta Cana

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Abogados (DBA) de Nueva York anunció la celebración de Dominicana Week 2026, del 7 al 10 de julio en Santo Domingo y Punta Cana.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia inmersiva en innovación, liderazgo, diplomacia y oportunidades económicas desde la práctica legal y las últimas tendencias del sector.

Dominicana Week reunirá a una delegación de abogados, jueces, académicos, líderes empresariales y aliados institucionales de Estados Unidos y República Dominicana.

Más que un intercambio profesional, el evento funciona como puente entre ambas naciones. Destaca la creciente influencia del país como referente regional en los sectores jurídico, comercial, financiero, turístico y de inversión, mientras fortalece lazos entre profesionales del derecho.

Agenda y temas clave

El programa abordará ejes que transforman la práctica jurídica y el comercio internacional: inteligencia artificial, inversión transfronteriza, innovación, desarrollo económico y el nuevo rol de los abogados como líderes en un mundo interconectado.

Por primera vez, Dominicana Week se extiende a Punta Cana. Allí se realizarán reuniones ejecutivas y foros estratégicos que mostrarán el clima de negocios y el crecimiento económico del país, complementando las actividades en Santo Domingo.

Participación institucional

Los miembros de la DBA sostendrán encuentros con titulares de instituciones públicas, reguladores financieros, universidades y organizaciones del sector privado. Entre ellas: Cámara de Comercio, Superintendencia de Bancos, Grupo Punta Cana, Universidad Católica, Universidad del Este y Universidad Iberoamericana (UNIBE).

“Dominicana Week refleja el compromiso de la DBA con el liderazgo internacional y la creación de oportunidades que trascienden el ejercicio del derecho”, afirmaron directivos de la organización. “Es una celebración de la excelencia dominicana y una inversión en el futuro de la colaboración entre los sectores jurídico, empresarial y gubernamental de EE.UU. y República Dominicana”.

Cada año, el evento convoca a tomadores de decisión clave para fortalecer instituciones jurídicas, impulsar alianzas internacionales y promover el desarrollo económico.

“A medida que el país se consolida como uno de los destinos más dinámicos del hemisferio para negocios, innovación e inversión, Dominicana Week se afianza como plataforma para reconocer los logros nacionales y empoderar a una nueva generación de líderes jurídicos comprometidos con la excelencia más allá de las fronteras”, destacó la delegación.