Así murieron Cabo Millo en Azua y Palmentier en Samaná

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Remigio Zayas (Cabo Millo)

Remigio Zayas figura en los anales de un extenso tramo del pasado dominicano como uno de los hombres más valientes en las luchas armadas fratricidas azuzadas por caudillos. Ha sido descrito como un guerrillero urbano y rural con un coraje a toda prueba. Lo de cabo era un apodo, pues alcanzó el rango de general merced a su valentía y conocimientos de combate armado en las más difíciles circunstancias.

Fue del grupo armado conocido como los Bolos (jimenistas) que pelearon en el siglo pasado con los Coludos (horacistas). Estaba preso en la Fortaleza Ozama cuando logró distraer y capturar el 23 de marzo de 1903 al general Lico Castillo, jefe de esa cárcel, dando así inicio a un movimiento que dio al traste con la primera presidencia de ya referido Horacio Vásquez.

Años después sirvió al gobierno de Bordas Valdez. Cumpliendo un mandato de este en 1914 bombardeó, desde la costa caribeña, al rebelde pueblo de Azua de Compostela, donde nació en el 1857. Eso provocó la indignación general y un deseo de venganza en su contra por parte de casi todos sus compueblanos.

Al poco tiempo del referido ataque, impulsado por su soberbia proverbial, Cabo Millo volvió a su tierra natal, desoyendo advertencias de los suyos acerca de la ira pueblerina.

Finalmente, estimulado por una muchedumbre que se movía como clan de hienas, un tal Noel Pichardo, abatido por él en su refriega postrera, lo hirió con resultados fatales. El cincuentón don Remigio, el célebre Cabo Millo, encontró la muerte violenta, luego de horas de agonía y el repudio de la comunidad azuana a su persona.

Emilio Parmentier

El francés Emilio Parmentier se estableció en el país desde joven. En los tiempos de la invasión haitiana se enroló en el ejército de ocupación, como hicieron otros, por diversos motivos. Sin embargo, su inclinación en favor del pueblo dominicano era visible. Eso permitió que fuera conquistado para la causa febrerista, a la cual se adhirió con su bagaje militar. Fue de mucha utilidad para la libertad dominicana.

Una prueba documental que no ha sido nunca refutada, aportada por un jurista e historiador capitaleño, describe que en el 1838, para el proyecto independentista: “Sánchez, Mella, Pérez y José Diez ganaron el concurso de antiguos militares como José Joaquín Puello y Emilio Parmentier…” (Episodios Duartianos. Quinta edición, 2010, impresora William, P94.Pedro Troncoso Sánchez).

Al producirse el trabucazo de Mella el 27 de febrero de 1844 ya Parmentier tenía seis años militando ocultamente en el proyecto redentor encabezado por Duarte. Por su experiencia castrense se convirtió en un organizador entre los novatos combatientes dominicanos que lucharon contra los invasores haitianos en los años que siguieron a la Independencia Nacional.

Fue expulsado del país y volvió transformado en un forofo de Buenaventura Báez, quien lo nombró en el 1857 gobernador de Samaná. Allí le salió a flote una vocación criminosa. Se convirtió en un azote, cometiendo muchos abusos contra la población indefensa.

El principio del fin de la principalía de Parmentier en Samaná se produjo cuando Juan Alejandro Acosta desembarcó tropas y piezas de artillería por la costa de El Limón. Esa vez escapó a Santo Domingo. A la caída de su líder (Báez) se fue al exilio. Regresó al país luego que al producirse la victoria de los restauradores paradójicamente el caudillo sureño (mariscal anexionista) logró de nuevo el poder.

Regresó a Samaná como simple ciudadano. Cuando Báez perdió otra vez el poder Parmentier tomó la decisión de quedarse en esa tierra peninsular. Fue entonces el presidente José María Cabral Luna que lo hizo gobernador por segunda vez.

Aunque sus derechos como representante gubernamental de esa parte del país habían precluido, él siguió moviendo hilos políticos hasta que el l6 de octubre de 1867 fue fusilado, por clamor popular; aunque de por medio hubo una pantomima de juicio.

jpm-am