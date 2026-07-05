ART GABANGI convertirá Punta Cana en Arte Contempóraneo

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PUNTA CANA.– El Museo Abreu acogerá del 6 al 14 de julio ART GABANGI 2026: TOP 100 ARTISTS, un encuentro internacional que reunirá a artistas, curadores, coleccionistas, académicos y gestores culturales de diversos países con una agenda dedicada a promover el arte dominicano contemporáneo.

GALA INAUGURAL Y LANZAMIENTO EDITORIAL

La programación comenzará con una Gala Première que marcará la apertura oficial del evento y servirá de escenario para la presentación del libro TOP 100 ARTISTS: ART GABANGI 2026, una publicación de colección que reúne la obra de cien destacados artistas dominicanos.

La noche incluirá un homenaje a la legendaria cantante francesa Édith Piaf, a cargo de la intérprete dominicana Indhira Martínez.

CONFERENCIAS Y FORMACIÓN ARTÍSTICA

El programa contempla presentaciones de los artistas Freddy Javier, Humberto Grullón, Van Robert, Julieta Prissell y José Sejo, quienes compartirán con el público los procesos creativos detrás de sus obras.

Asimismo, el artista Oscar Abreu impartirá el Primer Taller Magistral de Psico-Expresionismo, movimiento artístico del que es fundador.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El representante internacional de ART GABANGI, Thomas Rehberger, ofrecerá conferencias los días 9, 11 y 12 de julio sobre cooperación cultural, internacionalización de artistas y creación de alianzas entre museos, galerías, coleccionistas e instituciones.

PRIMERA SUBASTA INTERNACIONAL DE ARTE

Uno de los principales atractivos será la Primera Subasta Internacional de Arte ART GABANGI, programada para el 11 de julio, con obras de artistas nacionales e internacionales. La iniciativa busca fortalecer el mercado del arte, impulsar el coleccionismo y convertir a Punta Cana en un referente del arte contemporáneo en el Caribe.

Con esta propuesta, el Museo Abreu reafirma su compromiso de proyectar el talento dominicano hacia los principales escenarios culturales del mundo.

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