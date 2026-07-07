ARGENTINA: Imputan uno de RD por la muerte de su pareja

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MENDOZA, Argentina.- El Ministerio Público Fiscal de Mendoza imputó este domingo a Samuel Andrés Capellán, de 31 años, por el femicidio de Paula Espinoza, la docente de 26 años asesinada el jueves por la tarde en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras.

La fiscalía le atribuyó el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por violencia de género, figura que prevé la pena de prisión perpetua. El acusado permanecerá detenido en la Penitenciaría provincial mientras avanza la investigación.

Según el informe preliminar de la necropsia, la causa de muerte fueron heridas de arma blanca en cuello y pecho. Medios locales indicaron que la autopsia contabilizó 15 lesiones: diez cortes en el rostro y cinco puñaladas en el cuello que le provocaron un shock hipovolémico.

El caso conmocionó a la provincia. Capellán estuvo prófugo varias horas y se entregó en la madrugada del sábado en la Comisaría 53 de Potrerillos, sobre la ruta internacional a Chile. Antes de ser trasladado a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, recibió asistencia médica por lesiones que presentaba.

Espinoza y Capellán mantenían una relación de pareja y convivían con el hijo que tenían en común. Él es de nacionalidad dominicana y trabaja como chapista y mecánico. La fiscalía sostiene que la relación atravesaba una crisis y que la víctima ya no quería continuar la convivencia.

De acuerdo con la reconstrucción de la causa, el viernes la docente llevó al sospechoso a su trabajo en el Ford Fiesta Kinetic azul de la pareja. Horas después, el hombre pidió prestado a un compañero un Volkswagen Polo rojo y regresó a las inmediaciones de la vivienda. Los investigadores creen que estacionó a pocos metros, caminó hasta la casa, saludó a familiares de la víctima y entró al departamento donde convivían.

Tras el ataque, Capellán salió del lugar, se cruzó con familiares sin levantar sospechas y se retiró en el Ford Fiesta de la pareja. Minutos después, una hermana de Paula subió a la vivienda y la encontró gravemente herida. En la escena se secuestró un cuchillo tipo serrucho que habría sido utilizado en el hecho.

La pesquisa analiza cámaras de seguridad y teléfonos celulares para reconstruir la fuga. Los investigadores no descartan que el acusado intentara cruzar a Chile, aunque la fiscalía no lo confirmó oficialmente. Capellán se presentó de forma espontánea en la comisaría y confesó el crimen, según fuentes del caso.