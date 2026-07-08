ARGENTINA: Hermano de dominicano femicida está acusado de crimen en España

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MENDOZA, Argentina.- El femicidio de Paula Espinoza, de 26 años, ocurrido el sábado 4 de julio en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras, puso el foco sobre los antecedentes de la familia del principal acusado.

Santiago Andrés Capellán Feliz, hermano de Samuel Andrés Capellán —imputado por el crimen de Espinoza—, está procesado en España por un homicidio cometido en Barcelona en 2013 y fue detenido en Mendoza en 2019 tras un operativo de Interpol y la Policía Federal Argentina.

El homicidio en Barcelona de 2013

El 3 de octubre de 2013, Walter Sais Posso Bravo, colombiano de 35 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza en un departamento de la calle Arnau d’Oms, en el distrito de Nou Barris, Barcelona.

Según la reconstrucción de El País, un testigo escuchó una detonación y vio huir a dos hombres. La víctima murió horas después en el Hospital Vall d’Hebron.

El Grupo de Homicidios de Barcelona identificó como sospechosos a Santiago Andrés Capellán Feliz y a otro hombre. La principal hipótesis vinculó el crimen con una disputa por narcotráfico. El 18 de agosto de 2014, Interpol emitió una notificación Roja para su captura internacional.

Fuga a Chile y captura en Mendoza con identidad falsa

Capellán Feliz abandonó España y viajó a Chile, donde fue arrestado. Recuperó la libertad durante el proceso de extradición y huyó a Argentina.

En Mendoza vivió varios años con documentación falsa a nombre de Juan Carlos Vaca Chambi. Con esa identidad administró dos barberías.

Fue detenido el 23 de marzo de 2019 en una barbería de calle General Paz, Ciudad de Mendoza, en un operativo de Interpol y la Delegación Mendoza de la Policía Federal. La Justicia Federal inició el trámite de extradición al Juzgado Nº 16 de Barcelona. La defensa pidió su libertad alegando arraigo, pero fue rechazada por riesgo de fuga.

El femicidio de Paula Espinoza

El caso volvió a la opinión pública tras el femicidio de Paula Espinoza. Según el fiscal de Homicidios Oscar Malla, Samuel Andrés Capellán llegó el viernes a la vivienda que compartía con Espinoza en Las Heras, la atacó con un arma blanca y le provocó heridas en rostro y pecho que le causaron la muerte.

Tras permanecer prófugo, se entregó en la madrugada del domingo en la Comisaría 53 de Potrerillos, Luján de Cuyo. Fue imputado por homicidio calificado por mediar relación de pareja y por violencia de género —femicidio—, delito que prevé prisión perpetua.

La víctima fue hallada por una de sus hermanas cuando entró a despertarla para ver el partido Argentina vs. Cabo Verde.