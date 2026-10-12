ARD y ERD se reparten el oro en voleibol playa Interacadémicos

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SANTO DOMINGO.– Las academias Vicealmirante César de Windt Lavandier, de la Armada de República Dominicana (ARD), y Batalla de Las Carreras, del Ejército de República Dominicana (ERD), se repartieron las medallas de oro en las competencias de voleibol de playa de los XXIX Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas.

La representación naval dominó la categoría masculina, mientras que los cadetes del Ejército se impusieron en la rama femenina, durante la sexta jornada de los juegos organizados por la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

ARD DOMINA LA CATEGORÍA MASCULINA

Los cadetes Jorvys Sánchez Lalane, de segundo año, y Carlos Abdiel Berroa Molina y Luis Alejandro Pimentel Custodio, de primer año, encabezaron el triunfo de la Armada al vencer en el partido por la medalla de oro a la representación de la Academia Militar Batalla de Las Carreras, que obtuvo la presea de plata.

La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) conquistó la medalla de bronce, tras superar a la Escuela para Cadetes Mayor General José Rafael Félix Hermida González, de la Policía Nacional.

EL ERD SE IMPONE EN LA RAMA FEMENINA

En la competencia femenina, la Academia Militar Batalla de Las Carreras, del Ejército de República Dominicana, conquistó la medalla de oro al superar a las representantes de la Armada, quienes se quedaron con la plata.

La Fuerza Aérea completó el podio al obtener la medalla de bronce.

Los encuentros, celebrados en las canchas de voleibol de playa del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, contaron con la asistencia de un numeroso público que siguió de cerca las incidencias de la jornada.

Los XXIX Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas están dedicados al general de brigada retirado Persio Romeo Lugo Lugo, del Ejército de República Dominicana, y reúnen a representantes de las academias militares y policiales en distintas disciplinas deportivas.

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