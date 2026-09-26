AP CINE-RD reúne productores para fortalecer la industria  

Hans Christian García habla durante el encuentro este 25 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- La Asociación de Productores y Casas Productoras Cinematográficas y de Audiovisuales (AP CINE-RD) celebró su Primer Encuentro de Productores, una iniciativa orientada a fortalecer la integración del sector y crear una agenda común para impulsar la producción cinematográfica y audiovisual en República Dominicana.

El encuentro reunió a productores y representantes de casas productoras bajo la premisa de conectar, compartir experiencias y generar oportunidades de colaboración.

UNA ORGANIZACIÓN PARA LOS PRODUCTORES

La bienvenida estuvo a cargo de Ingrid Elizabeth Cruz Espinal, secretaria de AP CINE-RD, mientras que la presentación principal fue encabezada por el presidente de la entidad, Hans Christian García.

García explicó que la creación de AP CINE-RD responde a la necesidad de contar con una organización dedicada específicamente a representar a los productores, con espacios de participación, consulta y construcción colectiva.

La asociación busca convertirse en un punto permanente de encuentro y representación ante instituciones públicas y privadas, así como organismos nacionales e internacionales vinculados con la industria audiovisual.

AGENDA COMÚN PARA EL SECTOR

Durante la actividad, los participantes compartieron experiencias y plantearon inquietudes con el propósito de identificar áreas prioritarias para el desarrollo del sector.

Entre las líneas de trabajo contempladas figuran las relaciones institucionales e internacionales, capacitación, financiamiento, distribución y protección de los derechos e intereses económicos de los productores.

García también resaltó la importancia de fortalecer los vínculos con productores de otros países para facilitar alianzas, coproducciones y la participación dominicana en mercados cinematográficos internacionales.

La entidad tiene como principios la unidad, transparencia, participación, ética profesional, solidaridad, diversidad, inclusión y compromiso con el desarrollo de la industria.

El Consejo Directivo está integrado por Hans García, presidente; Francisco Disla, vicepresidente; Ingrid Elizabeth Cruz Espinal, secretaria; Evelina Rodríguez, tesorera; y los vocales Omar de la Cruz, Pablo Mustonen y Adolfo López.

Con este primer encuentro, AP CINE-RD inicia una etapa de articulación y representación colectiva de productores y casas productoras del sector audiovisual dominicano.

an/am