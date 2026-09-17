Anuncian cartelera de MMA en Santo Domingo con figuras UFC

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana será escenario de una cartelera internacional de Artes Marciales Mixtas (MMA) el próximo viernes 2 de octubre, cuando el Pabellón de Karate del Centro Olímpico de Santo Domingo reciba un evento de Gamebred Fighting Championship (Gamebred FC), en alianza con Fighting Force, con la participación de reconocidas figuras internacionales y destacados peleadores dominicanos.

Los detalles fueron ofrecidos este miércoles durante una rueda de prensa celebrada en el restaurante Tony Roma’s, encabezada por los ejecutivos de Fighting Force, Rodolfo Dauhajre y Domingo Dauhajre, quienes resaltaron el alcance internacional de la velada y su importancia para el desarrollo y proyección del MMA dominicano.

FIGURAS INTERNACIONALES

La cartelera forma parte de la alianza estratégica entre Fighting Force y Gamebred FC, organización encabezada por el excampeón de la UFC Jorge “Gamebred” Masvidal. El evento será transmitido internacionalmente por DAZN, plataforma especializada en contenidos deportivos.

Uno de los principales atractivos será el estadounidense Anthony “Lionheart” Smith, veterano de la UFC y antiguo contendiente al campeonato de las 205 libras, quien enfrentará a Jordan “Thor” Heiderman en la continuación del torneo de peso pesado. Heiderman también cuenta con experiencia en organizaciones internacionales como PFL.

TORNEO POR US$500,000

La representación dominicana tendrá protagonismo en la continuación del torneo de las 155 libras, cuyo premio para el campeón asciende a US$500,000, unos RD$30 millones, de acuerdo con los organizadores.

En esta fase, Elías “La Mole” Santos volverá a enfrentarse al estadounidense Landon Quiñones, en una revancha del combate celebrado el pasado 10 de abril en Santo Domingo, cuando el dominicano se impuso por decisión dividida.

Mientras, Jhonasky “La Máquina” Sojo se medirá al estadounidense Kurt Holobaugh, veterano de la UFC y ganador en 2023 del torneo The Ultimate Fighter 31. Sojo avanzó en abril tras derrotar por decisión unánime a Charles Rosa.

MÁS COMBATES

El programa también incluye el enfrentamiento entre Michael Polanco, representante de Bujutsu International, y Vincent “El Cuco” Van Gogh, en las 145 libras.

En la rama femenina, Suly Díaz enfrentará a Gina Joseph en las 125 libras, mientras Franklin Mireles combatirá contra el santiaguero Nivel Medina en la categoría de 135 libras.

La rueda de prensa contó con la presencia del viceministro de Deportes, Franklin de la Mota, y del comisionado nacional de Artes Marciales Mixtas, Fernando Dauhajre. El Ministerio de Deportes, mediante la comisión correspondiente, tendrá a su cargo la regulación y supervisión de la cartelera.

Los organizadores destacaron que el evento permitirá a peleadores dominicanos compartir escenario con figuras internacionales y competir ante una audiencia global.

Las boletas están disponibles a través de UEPA Tickets, mientras los promotores esperan una amplia asistencia para la jornada del 2 de octubre en el Centro Olímpico.

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