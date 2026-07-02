Altice reporta fallas en varios servicios por incidencia técnica

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SANTO DOMINGO.- Altice Dominicana informó que algunos de sus servicios presentan fallas debido a una «incidencia técnica».

No detalló cuáles servicios están afectados. Sin embargo, anunció en redes sociales que enfrentaba inconvenientes con los paqueticos de internet y las recargas móviles.

Indicó que sus equipos técnicos trabajan de forma ininterrumpida para identificar las causas y restablecer las operaciones en el menor tiempo posible.

Altice reconoció que la interrupción parcial podría ocasionar inconvenientes en la comunicación de sus clientes. “Ofrecemos sinceras disculpas. Continuaremos informando oportunamente sobre la evolución de la situación a medida que contemos con más actualizaciones”, expresó en el comunicado.

Usuarios reportan en redes sociales problemas de conectividad e internet desde las primeras horas de este miércoles.

En la publicación donde Altice informó sobre la incidencia, los clientes señalaron fallas en internet fijo, compra de paquetes, recargas, servicios del hogar y llamadas, entre otros.