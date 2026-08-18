Alejandro Campos asume la dirección ejecutiva APORDOM

Alejandro Campos fue juramentado este 17 de agosto del 2026 por el ministro Eduardo Estrella.

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, juramentó a Alejandro Campos como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) quien fue designado por el presidente Luis Abinader el pasado 16 de agosto.

La disposición también designó a Julia Muñiz Suberví como presidenta del Consejo de Administración de APORDOM, órgano integrado por representantes del sector público y privado.

Estrella destacó los resultados alcanzados por la institución desde 2020 y expresó su confianza en que Campos y Muñiz darán continuidad a los avances logrados.

“APORDOM tiene una doble responsabilidad por lo que representa para el comercio internacional y el turismo”, afirmó el Ministro.

CRECIMIENTO DEL SECTOR PORTUARIO

Campos manifestó su compromiso de continuar la hoja de ruta trazada por el presidente Luis Abinader y definió al mandatario como “el verdadero capitán del barco” de la Autoridad Portuaria Dominicana.

“El proceso de expansión y modernización de su infraestructura portuaria es un camino que hemos iniciado hace seis años y continuaremos navegando unidos”, expresó.

Muñiz Suberví, por su parte, resaltó la importancia de fortalecer las alianzas público-privadas y mantener la coordinación entre la Dirección Ejecutiva y el Consejo de Administración.

Durante la gestión de Jean Luis Rodríguez, APORDOM pasó de tres a cinco terminales de cruceros, construyó 18 muelles turísticos y pesqueros y movilizó más de US$531 millones en inversiones públicas y privadas.

Asimismo, el país aumentó de 1.1 millones de cruceristas en 2019 a cerca de 2.8 millones en 2025.

an/am