Alcaldía del DN entrega 356 luminarias LED para Cristo Rey

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SANTO DOMINGO.– La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó la entrega de 356 luminarias LED instaladas en 37 calles de Cristo Rey, como parte del programa Sectores Iluminados Más Seguros, con el objetivo de mejorar la iluminación y reforzar la seguridad en horas nocturnas.

La intervención abarcó los subsectores Pueblo Nuevo, Farallones, Pablo Sexto, El Trueba, Puerto Isabela y El Caliche, donde fueron colocadas las nuevas luminarias.

“Estamos entregando 356 nuevas lámparas en 37 calles”, informó Mejía durante un recorrido por la zona, donde también conversó con residentes sobre el cuidado del parque Puerto Isabela I, inaugurado en diciembre de 2025 tras permanecer durante años en condiciones de abandono.

La alcaldesa fue recibida por líderes comunitarios, quienes valoraron la intervención y destacaron que la instalación de las luminarias permitirá a los residentes transitar con mayor seguridad durante la noche.

EXPANSION DEL PROGRAMA

La segunda fase de Sectores Iluminados Más Seguros también ha llevado luminarias a sectores como Los Jardines, La Cementera, Arroyo Hondo III, La Agustina, Villa Francisca, Lanha Gautier, Las Flores de Cristo Rey, La Fe, El Vivero, San Carlos y Don Bosco, entre otros.

Durante su primera etapa, el programa concluyó con la instalación de alrededor de 10,000 luminarias LED en 23 sectores y 11 avenidas, además de la colocación de 200 cámaras de videovigilancia monitoreadas por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

La Alcaldía del Distrito Nacional ha señalado que estas intervenciones forman parte de las acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, fortalecer la seguridad y recuperar espacios públicos para beneficio de las comunidades.

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