Al menos cinco muertos deja ataque ucraniano a zona Rusia

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RUSIA.- Al menos cinco personas murieron este lunes en un ataque con drones del Ejército de Ucrania contra un autobús en la región rusa de Bélgorod, denunciaron autoridades locales.

El gobernador de la región, Alexander Shuvaev, informó en redes sociales que un dron alcanzó de forma deliberada un autobús de pasajeros en la ciudad de Shebekino.

Entre las víctimas figura un menor de edad. Las identidades están siendo determinadas.

El ataque dejó además 23 heridos, tres de ellos en estado crítico, por lo que no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas.

El hecho ocurre en el marco de la guerra iniciada en febrero de 2022 tras la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.