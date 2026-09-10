Al menos 19 heridos deja ataque Rusia contra Ucrania

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KIEV.- Al menos 19 personas han resultado heridas este jueves en un ataque de Rusia contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donetsk.

El ataque se registró a las 10.44 horas, cuando el Ejército ruso lanzó una serie de ataques contra zonas residenciales de Kramatorsk dejando 19 heridos, entre ellos un bebé de ocho meses, según informó la Fiscalía Regional de Donetsk.

Rusia atacó la ciudad con seis bombas aéreas guiadas, denunció la institución ucraniana, que informó de que se ha iniciado una investigación preliminar por un presunto crimen de guerra.

LA OFENSIVA

Este ataque llega en pleno recrudecimiento de los choques entre Rusia y Ucrania, que ha emprendido una campaña de ataques de largo alcance para golpear territorio ruso.

La Fuerza Aérea ucraniana apuntó que las tropas rusas lanzaron durante las últimas horas 149 drones contra el país, antes de agregar que, si bien 128 fueron derribados, se han confirmado impactos en trece puntos.

«El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo», alertó.