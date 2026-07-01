Ágora Santo Domingo acoge quinta exposición de bonsái

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SANTO DOMINGO Ágora Santo Domingo fue sede de la Quinta Exposición Nacional de Bonsái, realizada del 25 al 28 de junio en el primer nivel del centro comercial, en coordinación con la Embajada de Japón y el Club Bonsái Nativo.

MUESTRA DE 54 EJEMPLARES

La exposición reunió 54 bonsáis de distintas especies de árboles nativos, endémicos e introducidos, presentados por expositores de varias provincias del país, consolidando un espacio de encuentro para el arte y la cultura japonesa.

TALLERES Y CONFERENCIAS

Durante las cuatro jornadas, los visitantes participaron en conferencias y talleres sobre cultivo de bonsái, caligrafía japonesa, origami y moda japonesa, desarrollados en horarios matutinos y vespertinos.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La agenda incluyó actividades orientadas a promover la conciencia ambiental y la importancia del cuidado del planeta, como parte del enfoque educativo del evento.

VALOR CULTURAL

Desde Ágora Santo Domingo se destacó la importancia de este tipo de iniciativas. “Esta exposición fue una invitación a detenernos, apreciar los pequeños detalles y fortalecer el respeto por el medioambiente”, expresó la directora comercial Cony Taveras.

ARTE Y FILOSOFÍA DEL BONSÁI

El presidente del Club Bonsái Nativo, Roberto Sandro Rivera, resaltó el valor filosófico del bonsái, destacando que su cultivo requiere disciplina, equilibrio y una conexión profunda con la naturaleza.

GRAN PARTICIPACIÓN

La Quinta Exposición Nacional de Bonsái recibió cientos de visitantes durante sus cuatro jornadas, consolidándose como una plataforma para la difusión del arte del bonsái, la cultura japonesa y la educación ambiental en el país.

an/am