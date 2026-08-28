La aerolínea haitiana Sunrise Airways inaugura oficinas SD

Philippe Bayard, fundador y propietario de Sunrise Airways, encabezó el acto este 27 de agosto.

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SANTO DOMINGO, 27 de agosto de 2026.- La aerolínea haitiana Sunrise Airways inauguró oficinas corporativas en la torre Inica, en la calle Porfirio Herrera No. 29, en Santo Domingo.

Con ello fortalece su presencia en República Dominicana y reafirma la importancia estratégica de República Dominicana para sus planes de crecimiento y expansión regional.

La inauguración tuvo lugar durante una ceremonia encabezada por ejecutivos y colaboradores de la empresa.

FORTALECER LA CONECTIVIDAD

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Philippe Bayard, fundador y propietario de Sunrise Airways, quien resaltó que las nuevas instalaciones representan parte de la evolución de la compañía y de su compromiso con la región.

“Estas oficinas tendrán auténtico valor si existe respeto, colaboración, confianza y, sobre todo, un sentido compartido de nuestra misión de seguir construyendo conexiones que acerquen a las comunidades del Caribe como ‘One Caribbean’”, expresó Bayard.

La nueva sede está abierta al público y funciona también como punto de venta directo para la adquisición de boletos aéreos.

PROYECTA EXPANSIÓN REGIONAL

Como parte de su estrategia de crecimiento, Sunrise Airways proyecta ampliar progresivamente su conectividad hacia diversos destinos del Caribe y América, entre ellos Jamaica, Puerto Rico, Cuba, Bahamas, Barbados, Sint Maarten, Antigua, Colombia y Venezuela.

La aerolínea cubre más de 15 ciudades con una flota de 21 aeronaves de distintos modelos.

an/am-sp