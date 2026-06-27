Actriz Noelia Roel Agrelo recibe reconocimiento y llave de Moca

La productora, actriz y cantante española-mexicana Noelia Roel Agrelo fue reconocida por el Ayuntamiento de Moca con la entrega del pin oficial a su lado el Dr. Omar Hernadez presidente de la Sala Capitullar y el alcalde Guarocuya Cabral.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MOCA, República Dominicana.– La productora, actriz y cantante española-mexicana Noelia Roel Agrelo fue reconocida por el Ayuntamiento de Moca con la entrega del pin oficial y la llave de la ciudad, en un acto que resalta el fortalecimiento de los vínculos culturales y la proyección artística del municipio.

La ceremonia se realizó en el Salón de Sesiones Carlos María Rojas del cabildo mocano, encabezada por el alcalde doctor Miguel Guarocuya Cabral, junto al Consejo de Regidores. En la actividad también participó el Clúster Ecoturístico de la Provincia Espaillat, representado por su directora ejecutiva, licenciada Anllela Rivas.

Durante el acto, las autoridades municipales destacaron la importancia de promover el intercambio cultural y el posicionamiento de Moca como destino atractivo para producciones audiovisuales y actividades artísticas. La llave de la ciudad entregada a la artista fue elaborada por la empresa Arteco, especializada en artesanías en jícara de coco, resaltando así la identidad creativa y artesanal de la provincia.

La homenajeada expresó su agradecimiento por la distinción, manifestando sentirse honrada por la calidez del recibimiento y la hospitalidad mostrada por la comunidad mocana, especialmente por el Clúster Ecoturístico de Espaillat.

Como parte de su visita, Noelia Roel Agrelo realizó grabaciones en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, locación que será incluida en su próximo videoclip musical.

Asimismo, la artista señaló su interés en regresar al municipio y consideró a Moca como una posible locación para una futura producción cinematográfica que desarrolla actualmente.

La visita refuerza la proyección internacional de Moca como escenario cultural y turístico, consolidando su posicionamiento dentro del mapa de destinos para producciones artísticas y audiovisuales.

of-am