Aclara Abinader puede escoger jurista fuera de carrera para SCJ

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SANTO DOMINGO.- El jurista y diplomático Olivo Rodríguez Huertas defendió el derecho del presidente Luis Abinader y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a escoger a un juez de carrera para presidir la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Consejo del Poder Judicial (CPJ).

Reconoció que en el seno de esa alta corte hay magistrados con las suficientes condiciones y preparación para dicha instancia, pero aclaró que en el país también existen juristas con las cualidades y competencias para dirigir el Poder Judicial.

Recordó el relanzamiento de la SCJ y todos los cambios extraordinarios que se han realizado a partir de 1997, cuando el magistrado Jorge Subero Isa, que no provenía de la carrera judicial, acompañado de un grupo de prestigiosos juristas, dirigió por más de una década ese poder del Estado.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, dijo que «no debemos sorprendernos ni hacer mucha oposición al hecho de que el presidente de la República escoja un jurista para presidir la Suprema Corte; y no seleccionarlo, necesariamente, de los jueces pertenecientes a la carrera judicial».

«Pasó con los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, y entiendo que no sería justo pretender imponerle al presidente Luis Abinader una camisa de fuerza», insistió.

Explicó que, por ley, el 75% de los jueces de la Suprema deben ser magistrados de carrera, mientras que el 25% restante son escogidos desde otras instancias como el ministerio público u órganos extrapoder, así como juristas con una carrera brillante.

VALORA A FERNANDO LANGA

Destacó las cualidades que tiene su colega, el doctor Fernando Langa, para presidir la SCJ y el CPJ. «Es un abogado en ejercicio de toda la vida, pero además, es un académico muy preocupado por los temas educativos, y ha jugado papeles relevantes en la Iglesia Católica», ponderó.

Agregó que Langa tiene una trayectoria profesional y personal que lo avala para ser un excelente presidente de la Suprema y, «parecido al actual presidente, magistrado Luis Henry Molina, tiene grandes dotes de organizador».

NUEVO CÓDIGO PENAL

Afirmó que el nuevo Código Penal sigue teniendo una gran influencia de la tradición jurídico-francesa y que la comunidad jurídica dominicana está preparada para operarlo.

«El Código está compuesto por una parte general y una especial, y en la parte especial su mayor contenido sigue teniendo una notable influencia de la tradición jurídico-francesa y del Código Penal francés», aclaró.

Dijo que el mejor ejemplo de que no habrá trauma en su aplicación es el Código Procesal Penal, «que sí fue un cambio radical de la naturaleza de lo que se hacía con el Código de Procedimiento Criminal, y no hubo situaciones traumáticas para su aplicación».