Academia Latina de Grabación distingue a Chichí Peralta

Estos reconocimientos a su aporte a la música latina, anunciados este martes por la Academia Latina de la Grabación, serán entregados el 9 de noviembre durante la ceremonia de los Premios Especiales de la 27 Semana Anual del Latin Grammy, que se celebrará en Las Vegas.

«Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical», afirmó en un comunicado Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia.

DOWNS GANADORA DE SEIS GRAMMY

La mexicana Lila Downs, ganadora de seis Latin Grammy y un Grammy, es reconocida por fusionar las raíces indígenas de su país con géneros como el jazz, la cumbia y el bolero, mientras el dominicano Chichí Peralta, ganador de un Latin Grammy, ha destacado por mezclar ritmos caribeños con sonidos contemporáneos.

Entre tanto, el panameño Omar Alfanno es autor de clásicos como ‘El gran varón’, ‘A puro dolor’ y ‘Amores como el nuestro’, interpretados por cientos de artistas de la música latina.

CESPEDES VOZ DE LA CANCION ROMANTICA

El cubano Francisco Céspedes, establecido en México, se consolidó como una de las voces de la canción romántica con ‘Vida loca’ y también ha compuesto para artistas como Luis Miguel.

Alaska, nacida en Ciudad de México y radicada en España, es una de las pioneras del pop electrónico en español y alcanzó fama con grupos como Alaska y Dinarama y Fangoria, mientras que la brasileña Daniela Mercury es considerada una de las principales impulsoras del axé y ha vendido más de 20 millones de discos a lo largo de su carrera.

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