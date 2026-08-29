Abinader y Asfura conocen el ensamblaje de avión TS-7 Dulus

El presidente Luis Abinader entrega un presente al mandatario de Honduras, Nasry Asfura Zablah, en la Base Aérea de San Isidro.

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader y su homólogo de Honduras, Nasry Asfura Zablah, recorrieron este sábado las instalaciones de la Base Aérea de San Isidro, donde conocieron detalles sobre el proceso de ensamblaje del avión TS-7 Dulus y de los vehículos blindados Furia, desarrollados por la industria militar dominicana.

El recorrido marcó el inicio de una intensa agenda oficial del mandatario hondureño durante su visita de Estado a República Dominicana, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Durante la visita a las instalaciones de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Asfura recibió explicaciones sobre el proceso de ensamblaje del TS-7 Dulus, considerado un hito para el desarrollo de la industria aeronáutica nacional.

También conoció las características y el proceso de fabricación de los vehículos blindados Furia, diseñados y ensamblados por la Industria Militar Dominicana.

LAS EXPLICACIONES

Las explicaciones estuvieron a cargo del viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, FARD, junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el comandante general de la FARD, mayor general Emmanuel Souffront.

Como recuerdo de la visita, el presidente Abinader obsequió a su homólogo hondureño una réplica del primer avión militar ensamblado en República Dominicana, símbolo del desarrollo de la industria aeronáutica nacional.

Tras concluir el recorrido, ambos jefes de Estado se trasladaron a Dajabón, donde Abinader mostró a Asfura la infraestructura del muro fronterizo, así como los sistemas tecnológicos y de vigilancia instalados como parte de la estrategia de seguridad en la frontera dominicana.

LLEGADA A REPUBLICA DOMINICANA

El presidente hondureño arribó a la 1:13 de la tarde de este sábado al Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, acompañado de su comitiva oficial.

A su llegada fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, y el director del Departamento Aeroportuario, Mérido de Jesús Torres.

También estuvieron presentes el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general piloto Manuel García Lithgow, y el embajador y director de Ceremonial de Estado y Protocolo, Francisco José Cantizano Nadal.

AGENDA OFICIAL DEL DOMINGO

La visita continuará este domingo 30 de agosto con una amplia agenda en el Palacio Nacional.

A las 10:30 de la mañana, el presidente Abinader encabezará el recibimiento oficial de Asfura y su comitiva, quienes recibirán los honores correspondientes a su investidura.

Una hora después, a las 11:00 de la mañana, ambos mandatarios sostendrán una audiencia en el Salón Blanco del Palacio Nacional.

Posteriormente, a las 11:30, las delegaciones oficiales de República Dominicana y Honduras participarán en una reunión de trabajo.

Como parte de la jornada, el presidente Abinader ofrecerá un almuerzo en honor de su homólogo hondureño y su comitiva.

Más tarde se llevará a cabo la ceremonia de firma de instrumentos bilaterales, seguida de las declaraciones de ambos jefes de Estado ante los medios de comunicación.

La agenda concluirá en horas de la tarde con una ofrenda floral de Nasry Asfura Zablah en el Altar de la Patria, ubicado en el Parque Independencia.

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