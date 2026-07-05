Abinader recibe a ejecutivos de la FIBA en el Palacio Nacional

La reunión se produjo en el marco de la celebración de la tercera ventana clasificatoria para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA Qatar 2027, evento que reunió a miles de fanáticos en Santo Domingo y reafirmó la capacidad del país para organizar competencias de alto nivel.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, recibió este sábado en el Palacio Nacional a una delegación de ejecutivos de la Federación Internacional de Baloncesto, en un encuentro orientado a fortalecer la cooperación entre el organismo internacional y la República Dominicana en materia de desarrollo deportivo.

La reunión se produjo en el marco de la celebración de la tercera ventana clasificatoria para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA Qatar 2027, evento que reunió a miles de fanáticos en Santo Domingo y reafirmó la capacidad del país para organizar competencias de alto nivel.

Durante el encuentro, las autoridades intercambiaron impresiones sobre el crecimiento del baloncesto dominicano, la promoción de nuevos talentos y las oportunidades para que la nación continúe acogiendo torneos internacionales organizados por la FIBA.

El presidente Abinader reiteró el compromiso de su Gobierno con el fortalecimiento del deporte como herramienta de desarrollo social, formación de la juventud y proyección internacional del país.

Los representantes de la FIBA valoraron el respaldo brindado por el Gobierno dominicano al baloncesto y destacaron la calidad de las instalaciones deportivas, así como el entusiasmo de la afición durante los partidos clasificatorios celebrados en la remozada Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto.

La visita forma parte de la agenda institucional desarrollada por los ejecutivos del organismo internacional durante su estadía en el país con motivo de las eliminatorias mundialistas.

of-am