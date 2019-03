Abinader: No importa quien sea el candidato del PLD, lo venceré

NUEVA YORK.-El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, dijo este viernes que está preparado para vencer al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, “sea quien sea”.

“Lo que viene el próximo año es un tsunami por el cambio, que no lo detiene nadie, ya que la gente quiere un cambio. Repito no lo detendrá nadie”, recalcó.

Sostuvo que es vergonzoso que a esta altura de juego se hable de una repostulación de Danilo Medina. “Aunque luce imposible que una moción para modificar la Constitución para complacer los caprichos del danilismo pase en el Congreso, si sucediera, podría presentarse una situación de ingobernabilidad en República Dominicana”, declaró.

“Lo penoso es que todavía se esté hablando de una repostulación del presidente Danilo Medina. Eso te indica los bajos niveles de institucionalidad, los bajos niveles de amor por nuestra patria. Eso es vergonzoso para la gente que te pregunte a ti, como dominicano, si van a violar nueva vez la Constitución”, subrayó.

Explicó que “hay una relación directamente proporcional entre la modificación a la Constitución, la democracia y la institucionalidad en un país: mientras más se modifica la Constitución, más falta de institucionalidad y democracia hay en nuestra nación”.

“Hoy yo no veo forma posible de modificar la Constitución, el presidente no tiene los votos, y yo le recomiendo, muy sinceramente, al presidente Danilo Medina que no lo intente, que no lo intente, porque se va a arrepentir y le va hacer un grave daño a su carrera política, a su legado político, al país y a su partido”, enfatizó.

Abinader habló en el programa “Sin Miedo en la Lengua TV”, que se transmite a través de Visión Global TV y la emisora Supra 97.3, donde fue entrevistado por Erick Gutiérrez y otros peridostas.