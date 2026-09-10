Abinader lanza iniciativa para capacitar a dominicanos en IA

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader presentó este jueves el Programa Nacional de Alfabetización en Inteligencia Artificial “RD Inteligente”, una iniciativa que busca capacitar gratuitamente a un millón de dominicanos en el uso de esta tecnología y fortalecer sus competencias digitales.
El programa, impulsado por el Gobierno a través del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), procura democratizar el acceso a la formación en inteligencia artificial y preparar a la población para aprovechar sus aplicaciones en la educación, el empleo, el emprendimiento y el desarrollo profesional.
Durante el acto de presentación, Abinader definió “RD Inteligente” como una apuesta de nación destinada a poner al alcance de los ciudadanos las herramientas necesarias para desenvolverse en la nueva era tecnológica.
“No queremos convertir a un millón de dominicanos en programadores. Queremos que un millón de dominicanos sean mejores en aquello que ya saben hacer”, afirmó.
UNA TECNOLOGÍA PARA TODOS
Abinader sostuvo que la inteligencia artificial no debe ser exclusiva de un grupo reducido, sino una herramienta disponible para todos los dominicanos, con capacidad para mejorar las actividades que desarrollan docentes, profesionales, emprendedores, trabajadores y ciudadanos.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, señaló que la inteligencia artificial “ya no es una tecnología del futuro”, sino una realidad que está transformando la manera en que las personas trabajan, aprenden, emprenden y solucionan problemas.
Paliza destacó que el país enfrenta este desafío mediante una visión de Estado sustentada en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) y la creación del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial (CEIA-RD).
FORMACIÓN PARA DIVERSOS SECTORES
El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, explicó que la institución estará a cargo del proceso de alfabetización y destacó las capacidades tecnológicas y el talento humano disponibles para ejecutar el programa.
“La inteligencia artificial es para todos. No podemos verla como una herramienta exclusiva de expertos en tecnología; es una oportunidad para que cada dominicano pueda aprender a utilizarla”, afirmó.
“RD Inteligente” contempla distintas etapas y estará dirigido a estudiantes de secundaria y universitarios, jóvenes en búsqueda de empleo, emprendedores y servidores públicos.
of-am
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Punta cana y babaro es tierra de nadie
Buena 8niciativa
Atencion abinader
Sugiero que hagan una visita de una semana a bárbaro y punta cana los siguientes organismo
Los servicios de inteligencia del país
La dncd, politur, ministerio público y pn.
Tengo información que están ocurriendo cosas no asociada a turismo y si a delincuencia de todo los niveles
ESTE TIPEJO DEBE DE IR PRESO POR INDUCIR A LA ESCLAVITUD CIBERNETICA DE PENDEJOS QUE LLAMAN A UNA CALCULADORA IA. ESE ES CLAVO MAS GRANDE QUE ESTAFA HITORICA HAYA TENIDO. PALANTIR, ELON MOKO, SUKER BERG A, BILL GATES SON LADRONES , ASESINOS ESCLAVISADORES DE LOS PENDEJOS QUE SE DEJEN AGARRAR. ESA VAINA NO ES NINGUN INTELIGENTE ..ES UN BANCO DE DATOS CON RAPIDA ACCION. PERO LA MENTE HUMANA NO VA A SER REEMPLAZADA POR UNA CALCULADORA.
SE ESTAN APODERANDO DE LAS TIERRAS Y LOS RECURSOS DEL MUNDO..Y ESTE TIPEJO AZAROSO VENDE A HASTA SU MADRE….HIJO DE P E R R A MAL NACIDO ARARE GRAJOSO VENDIDO A SIONISMO.