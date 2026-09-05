Abinader entrega 1,750 títulos; destaca inversión sector salud

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader entregó este sábado 1,750 certificados de títulos de propiedad a familias de los sectores Santa Rosa, La Esperanza, La Unión, El Tamarindo y El Progreso I y II, en el municipio Los Alcarrizos, beneficiando a unas 7,000 personas.

La entrega corresponde a la primera etapa de un proyecto que contempla 2,764 certificados, ejecutado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) en coordinación con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Durante el acto, Abinader afirmó que la titulación constituye un acto de justicia que transforma años de posesión informal en seguridad jurídica y abre nuevas oportunidades económicas para las familias beneficiadas.

El mandatario reiteró que dotar a las familias de títulos que las acrediten como propietarias legítimas de los terrenos donde han construido sus hogares ha sido una prioridad de su gestión.

“Vamos a seguir entregando porque no vamos a cansarnos hasta entregar cientos de miles de títulos a todos los dominicanos que tienen un derecho adquirido en todo el país”, afirmó.

Abinader también anunció el asfaltado de la calle principal y otras vías de El Progreso, al tiempo que destacó obras ejecutadas en Los Alcarrizos, entre ellas la circunvalación, el Metro y el teleférico.

Con esta nueva entrega, Los Alcarrizos acumula 17,461 certificados de títulos entregados desde el inicio de la gestión de Abinader en 2020, convirtiéndose en uno de los municipios con mayor impacto dentro del Plan Nacional de Titulación.

En la actividad también participaron Rafael Burgos Gómez, director general del CEA, Bienes Nacionales y Corde; Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de la provincia Santo Domingo, y Junior Santos, alcalde de Los Alcarrizos, entre otras autoridades.

ABINADER DESTACA INVERSIONES EN SAN JOSE DE LAS MATAS

Posteriormente, el Mandatario se trasladó a San José de las Matas, en Santiago, donde destacó las inversiones realizadas por el Gobierno para fortalecer y modernizar los servicios de salud en La Sierra.

firmó que las mejoras permitirán ampliar la capacidad de atención médica en la zona y reducir los traslados de pacientes hacia Santiago.

“Hoy, La Sierra, y especialmente Sajoma y todos sus distritos, en términos de salud, no tienen por qué envidiarle nada a ningún lugar de la República Dominicana”, expresó Abinader.

ENTREGA EQUIPOS MEDICOS

Durante el acto, anunció la entrega de un tomógrafo al Hospital General de San José de las Matas, así como de las ambulancias necesarias para los centros de salud de la zona, con el objetivo de garantizar una atención más cercana y oportuna.

Abinader resaltó que la renovada maternidad está llamada a convertirse en un centro de referencia para toda La Sierra y contribuirá a descongestionar hospitales de otros municipios.

Calificó las inversiones como una “deuda histórica” del Gobierno con San José de las Matas, comunidad que definió como productiva y emprendedora.

SNS DESTINA FONDOS PARA EQUIPAMIENTO

De su lado, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó que el Gobierno destinó RD$75.5 millones al remozamiento y equipamiento del centro hospitalario.

Anunció además la construcción de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Materna (UCIN), con siete camas para cada área, lo que permitirá atender casos de mayor complejidad sin necesidad de trasladar pacientes hacia Santiago.

En la actividad también estuvieron presentes el senador de Santiago, Daniel Rivera; el alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes; el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto Bernardo, y el director regional de Salud, Miguel Ángel Martínez, además de otras autoridades y representantes comunitarios.

INAUGURA CARRETERA LOS COROCITOS

De igual manera, entrególa carretera El Rubio–Los Corocitos, en el municipio de San José de las Matas, una vía de 13.2 kilómetros asfaltada por primera vez y construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), con una inversión de RD$844.6 millones.

La obra incluye los accesos a distintas comunidades de la zona y permitirá mejorar la movilidad de los residentes, facilitar el transporte de productos agrícolas y ampliar el acceso a servicios esenciales.

Durante el acto de inauguración, Abinader destacó que la carretera responde a una necesidad histórica de los habitantes de La Sierra y forma parte de las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura de las comunidades ubicadas en las proximidades de presas y cuencas hidrográficas.

“Estamos haciendo lo justo con la provincia de Santiago y con La Sierra, para devolverle lo que por muchos años no se hizo”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado señaló que durante años existió una deuda de infraestructura con esta región y resaltó el peso económico de Santiago, provincia que, según indicó, concentra más del 10 % de la población nacional y aporta cerca del 15 % del producto interno bruto.

Abinader explicó que las obras ejecutadas por su administración responden a las prioridades identificadas por las propias comunidades mediante consultas con alcaldes, juntas de vecinos y representantes locales.

“Lo importante es que siempre escuchamos y, en función de las prioridades, hacemos las obras”, expresó.

of-am