2005: Cuando el fiscal citó a Hipólito (OPINION)

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Hay acontecimientos que con el paso del tiempo dejan de ser simples noticias para convertirse en parte de la memoria política del país. Uno de ellos ocurrió en junio de 2005, cuando el entonces procurador fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, sorprendió al país al citar al expresidente Hipólito Mejía para ser interrogado dentro de la investigación del denominado Plan Renove, uno de los casos de mayor repercusión política de la época.

Aquel episodio alteró el ambiente nacional, pero hubo un lugar donde la tensión podía sentirse con mayor intensidad: el Palacio Nacional. Narre lo ocurrido aquel 14 de abril del 2005 en mi columna En El Palacio publicada al otro día en el periódico Hoy.

Lo recuerdo bien porque ese día, como era habitual, me correspondía cubrir la fuente. Eran poco más de las once de la mañana y el presidente Leonel Fernández todavía no había llegado a su despacho. Nadie ofrecía explicaciones y las conjeturas comenzaban a multiplicarse entre los periodistas acreditados.

En medio de ese ambiente apareció el entonces secretario de la Presidencia, Danilo Medina. Caminaba hacia el salón del Consejo de Gobierno cuando varios reporteros intentamos acercarnos. Su reacción fue tan breve como inesperada: «No quiero prensa en el día de hoy».

Quienes conocían el trato afable y pausado de Medina entendieron de inmediato que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Bajó al primer piso, recorrió varios pasillos y regresó a sus oficinas sin ofrecer una palabra más.

Minutos después llegó el presidente Fernández y, casi al mismo tiempo, hizo su entrada al despacho presidencial Hernández Peguero. Caminó con rapidez por el pasillo lateral y permaneció allí durante varias horas. A esa reunión se incorporaron luego Danilo Medina, el consultor jurídico César Pina Toribio, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier.

Para quienes seguíamos diariamente el movimiento del Palacio, aquella secuencia no parecía casual. Todo apuntaba a que la citación del expresidente Mejía dominaba la agenda de aquella mañana y que el Gobierno evaluaba sus posibles repercusiones políticas y de seguridad.

La espera se prolongó por casi tres horas. Al salir, Pérez Sánchez y Almeyda parecían decididos a abandonar el lugar sin hablar con la prensa, pero finalmente fueron abordados. El jefe policial cedió la palabra a Almeyda, quien aseguró que la reunión había tratado exclusivamente sobre el Plan de Seguridad Ciudadana y negó que el caso Hipólito Mejía hubiese sido mencionado.

Sin embargo, mientras esa explicación era ofrecida en el Palacio Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva ocurría algo completamente distinto.

José Manuel Hernández Peguero convocaba de manera sorpresiva a una rueda de prensa para anunciar la suspensión de la citación hecha apenas el día anterior al expresidente Mejía.

La coincidencia era demasiado evidente para pasar inadvertida.

Todavía más reveladora fue la respuesta del fiscal cuando un periodista le preguntó si el presidente Leonel Fernández y el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, habían sido informados previamente de la decisión de citar al exmandatario. —»Claro, de estas cosas siempre se informa antes».

Aquella breve respuesta terminó diciendo mucho más que cualquier comunicado oficial.

Han transcurrido más de veinte años desde aquella jornada. Muchos de sus protagonistas ya pertenecen a otra etapa de la vida política nacional, pero quienes estuvimos ese día recorriendo los pasillos del Palacio Nacional difícilmente olvidaremos el ambiente de incertidumbre, las reuniones reservadas, las salidas discretas y las explicaciones que nunca lograron disipar las dudas.

Fue una de esas mañanas en las que el poder pareció contener el aliento mientras se escribía un capítulo singular de la historia política dominicana. Como dice el viejo adagio jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y como remataba Cervantes por boca de Don Quijote: «Cosas veredes, Sancho.»