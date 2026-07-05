CHILE: Arrestan dominicano por asesinato pareja a puñaladas

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SANTIAGO DE CHILE.- Un dominicano fue detenido por el asesinato a puñaladas de su novia en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras.

La víctima es Paula Espinoza, de 26 años, y el supuesto homicida Samuel Andrés Capellán, de 31.

Espinoza era docente y madre de un niño de seis años.

Capellán se entregó en la Comisaría 53 de Potrerillos tras intentar huir a Chile. El Ministerio de Seguridad de Mendoza confirmó que fue trasladado a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

La Justicia activó el protocolo de femicidio.