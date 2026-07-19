Zonas francas dominicanas elevan su superávit comercial

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Santo Domingo, 19 jul (Prensa Latina) Las zonas francas de República Dominicana cerraron 2025 con un superávit comercial de tres mil 795,1 millones de dólares, superior a los tres mil 647,5 millones registrados un año antes, informó hoy el Consejo de Zonas Francas de Exportación.

De acuerdo con el Informe Estadístico 2025 del organismo, las exportaciones del sector ascendieron a ocho mil 548,6 millones de dólares, un crecimiento interanual de 0,6 por ciento, mientras las importaciones totalizaron cuatro mil 753,5 millones de dólares, cifra 2,0 por ciento inferior a la de 2024, cuando alcanzaron cuatro mil 852,8 millones.

Los resultados reflejan que las empresas del régimen importaron bienes equivalentes al 55,6 por ciento del valor exportado y generaron cerca de 1,80 dólares en ventas externas por cada dólar destinado a la compra de insumos y mercancías.

COMPRAS EN EL EXTERIOR DISMINUYERON EN 99,3 MILLONES DE DÓLARES

El Consejo Nacional de Zonas Francas señaló que, aunque las compras en el exterior disminuyeron en 99,3 millones de dólares respecto al año anterior, su valor se mantuvo entre los más elevados de las últimas dos décadas, luego del crecimiento sostenido registrado tras la recuperación económica posterior a la pandemia de la Covid-19.

Estados Unidos conservó su posición como principal proveedor de las empresas de zonas francas, al concentrar el 62,7 por ciento del valor de las importaciones realizadas durante 2025.

Le siguieron China, con 10 por ciento; Italia, 4,6 por ciento; Puerto Rico, 4,4 por ciento; México, 1,9 por ciento; Ecuador, 1,8 por ciento; Honduras, 1,5 por ciento; Alemania, 1,2 por ciento; y España, India, Brasil y Nicaragua, con 0,7 por ciento cada uno.

Por ramas productivas, el mayor volumen de adquisiciones en el mercado internacional correspondió a la industria de productos médicos y farmacéuticos, con mil 163 millones de dólares, por encima de los mil 001,8 millones contabilizados en 2024.

to/mpv