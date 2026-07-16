Ya están a la venta entradas para inauguración de JCC 2026

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Santo Domingo, 16 jul.- Las boletas para asistir a la ceremonia de apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya están disponibles a través de la plataforma de venta UEPA Tickets, informaron los organizadores.

La gala inaugural tendrá lugar el próximo 24 de julio a las 19:00, hora local, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de esta capital, y marcará el inicio oficial de la cita multideportiva regional.

De acuerdo con la información publicada por UEPA Tickets, canal oficial de venta de Santo Domingo 2026, las entradas tienen un precio de mil 500 pesos dominicanos (25 dólares), monto sujeto a la tasa de cambio vigente.

Los organizadores indicaron que el acto combinará el desfile de las delegaciones participantes con presentaciones artísticas y culturales, en una celebración concebida para resaltar la identidad de la región y el espíritu de unidad que distingue a los Juegos.

Excepto los deportes acuáticos, atletismo de pista, baloncesto masculino, béisbol y voleibol femenino, las demás competencias podrán ser disfrutadas de manera gratuita. Para esas disciplinas, los costos de las entradas oscilarán entre 600 y 800 pesos (unos 10 y 14 dólares) por jornada.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto y reunirán a más de seis mil atletas de 37 países.

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