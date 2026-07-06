Venezuela solicita apoyo PNUD e impulsar programas sociales

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CARACAS 6 Jul.- El Gobierno de Venezuela ha solicitado formalmente el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para impulsar programas sociales específicos en vivienda y educación tras los terremotos del pasado 24 de junio que han dejado ya más de 3.300 muertos.

«Hemos activado la Evaluación de las Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA), estimación integral que permitirá identificar las necesidades para la recuperación y reconstrucción del país. Asimismo, solicitamos el apoyo del PNUD con la finalidad de impulsar programas en las áreas de vivienda y educación, así como el programa de formación laboral y empleo para las comunidades afectadas», ha explicado el canciller venezolano, Yván Gil, en un comunicado.

Gil ha mantenido una conversación con el administrador del PNUD, Alexander de Croo, a quien trasladó su agradecimiento por la «disposición» del organismo internacional para «acompañar a Venezuela» tras los terremotos.

«Seguimos avanzando con la cooperación internacional, para respaldar los esfuerzos del Gobierno Nacional en favor de nuestro pueblo y el desarrollo nacional», ha remachado.

of-am