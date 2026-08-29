VENEZUELA: Oposición acepta el acuerdo petrolero con EEUU

CARACAS 29 Ago.- La oposición de Venezuela está recibiendo con enorme cautela el acuerdo anunciado esta madrugada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que otorga a Washington el control de una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas a cambio de una inversión internacional masiva para potenciar su deteriorada industria petrolera.

El que fuera vicepresidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, ha pedido una «lectura calmada» de un acuerdo que puede ser, en su opinión, trascendental para la historia del país.

Guanipa ha reconocido que hay que «explotar y agregar valor» a las enormes reservas de crudo del país y para ello hace falta de manera «evidente» la aparición de «una cuantiosa inversión privada extranjera». Sin embargo, este proceso no funcionará si los venezolanos no ven los «beneficios directos» de ello.

«Si vemos nuevos trabajos, más inversión, más ingresos y un nuevo repunte económico, este acuerdo contará con un espaldarazo. Pero si no lo vemos, poco a poco, se producirá un repudio popular», ha avisado esta destacada voz de la oposición, a la espera de la reacción de los dos líderes de la corriente crítica contra el Gobierno venezolano, como son María Corina Machado y Edmundo González.

Guanipa, por último, ha vuelto a declarar su repulsa contra la actual presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, a la que considera una extensión del chavismo. «Mientras tengamos a la gente que destruyó el país, se está construyendo un rascacielos con pilares de barro», ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales.

«La única manera de verdaderamente reactivar a largo plazo la economía venezolana y hacer que este acuerdo beneficie a ambas partes es con una elección libre que lleve a un gobierno representativo, a reglas claras de juego, a estado de derecho, a instituciones que permitan manejar nuestros recursos de manera transparente y en beneficio de la nación», ha concluido.

EXPLICAR LAS CONDICIONES

El partido de Guanipa, Unión y Cambio, se ha expresado en términos similares en un comunicado oficial en el que pide al Gobierno «explicar a todo el país y ante la Asamblea Nacional, el alcance, los términos y condiciones» porque se trata de un «contrato de interés nacional» y «en consecuencia debe ser visto y tratado de acuerdo a nuestra Constitución».

En cualquier caso defiende el «mantenimiento de la propiedad del petróleo para los venezolanos». «La explotación del petróleo es el bienestar del pueblo venezolano», ha remachado la formación.

El excandidato presidencial Henrique Capriles, también del partido Unión y Cambio, ha destacado que «necesitamos desesperadamente inversión, empleo estable y bien pagado, recuperar la economía, estabilidad, acabar con la inflación y una política económica que permita a los venezolanos un ingreso familiar digno y recuperar la capacidad de ahorro».

«La realidad de un país empobrecido y con un Gobierno de facto, no es un gobierno elegido por los venezolanos. Somos un país petrolero y el petróleo sigue siendo la gran palanca para impulsar todo y diversificar y hacer crecer nuestra economía», ha argumentado.

Sin embargo, considera que el acuerdo anunciado «deja muchas preguntas sin respuestas» y ha denunciado la «opacidad» del Gobierno. «Hay que recordar una y otra vez que los que destruyeron PDVSA son los mismos que siguen en el poder y que no van a reconstruir nada», ha advertido. Pide así «gente nueva y sin vicios» que asuma la administración.

Capriles considera «obvio» que Estados Unidos «busca defender los intereses de su país y de sus conciudadanos» y recuerda que se trata de «nuestro petróleo». «Hay que preguntar ¿cuál es el alcance del acuerdo petrolero? ¿Cuál es su base legal en función de lo que establece nuestra Constitución? ¿Qué vamos a recibir los venezolanos? ¿Qué vamos a entregar los venezolanos y en qué condiciones?», ha planteado.

Señala en concerto a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello porque «están inhabilitados para comprometer la riqueza y reservas de nuestra nación únicamente con la idea de sostenerse en el poder».