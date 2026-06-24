Urgen abordar caso sobre niños de Haití desaparecidos en Chile

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Puerto Príncipe, 24 jun.- Es urgente abordar de forma más profunda la presunta trata en Chile de niños haitianos desaparecidos, un caso investigado hoy por autoridades de aquel país, comentó el periódico local Le Nouvelliste.

Las estimaciones sobre el número de menores sobre los que el gobierno de la nación sudamericana emprendió la pesquisa varían entre 60 y 200, añadió la fuente.

«El gobierno haitiano tiene un gran interés en lograr avances», aseguró Le Nouvelliste después de que el ejecutivo de Santiago «creó una unidad de crisis para localizar a los niños víctimas del tráfico de personas».

La pesquisa allá es ejecutada por una unidad especial creada por el presidente José Antonio Kast para localizar a los menores, que ingresaron a aquella nación en circunstancias sospechosas, añadió el diario, basado en fuentes chilenas.

Agentes a cargo de la investigación detectaron que el tráfico de menores haitianos es ejecutado por una red de trata de personas que involucra a otros ciudadanos haitianos, aerolíneas, agencias de viajes y abogados, precisó Le Nouvelliste.

Haití enfrenta durante los últimos años una severa crisis de inseguridad, a causa de pandillas armadas que operan en todo el país, de acuerdo con medios locales.

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