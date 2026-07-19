Un centenario que encuentra a la RD en el centro de la escena

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Santo Domingo 18 jul.- El encendido del pebetero en Santo Domingo, el próximo 24 de julio, marcará mucho más que el inicio de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC).

Por Mariela Pérez Valenzuela

Corresponsal jefa en República Dominicana

La llama abrirá las puertas a la conmemoración del centenario de una competencia que, desde 1926, ha sido escenario de gestas deportivas, rivalidades memorables y del desarrollo del movimiento olímpico en la región.

La edición de 2026 reunirá en República Dominicana a más de seis mil atletas de 37 países y territorios. Pero, más allá de las cifras, la cita adquiere un valor singular: el festejo de su primer siglo tendrá lugar en una de sus sedes, un privilegio reservado a Santo Domingo.

Para la nación caribeña, el acontecimiento trasciende la organización del certamen. Es la oportunidad de reencontrarse con una historia de la que ha formado parte durante décadas como anfitriona, protagonista en los podios y escenario de momentos que marcaron el deporte regional.

En cada edición, los JCC han dejado una huella que va mucho más allá del medallero. Han impulsado la construcción de instalaciones, fortalecido programas de formación de atletas y acercado a naciones unidas por una misma geografía, aunque separadas por lenguas y culturas distintas.

Santo Domingo buscará ahora añadir un nuevo capítulo a ese recorrido, con el reto de responder a las expectativas que genera una celebración que mira al pasado, pero que también pretende marcar el rumbo del deporte regional en los próximos años.

DE PARTICIPANTE A POTENCIA EMERGENTE

La historia de República Dominicana dentro de los Juegos constituye uno de los ejemplos más significativos de crecimiento deportivo en el área.

Desde su primera participación en Barranquilla, Colombia, en 1946, el país pasó de ocupar posiciones secundarias a consolidarse entre las principales delegaciones, gracias al impulso de planes de alto rendimiento y a una mayor inversión en infraestructura.

Los resultados cuentan esa historia con la frialdad de los números, pero también con la fuerza de los hechos. Desde entonces, la delegación ha conquistado 993 medallas: 199 de oro, 316 de plata y 478 de bronce, una cosecha que la sitúa entre las naciones de más protagonismo en la cita centrocaribeña.

Ese desempeño la ubica en el sexto lugar del medallero histórico, por detrás de Cuba, México, Venezuela, Colombia y Puerto Rico, territorios con una tradición prolongada.

El ascenso comenzó a hacerse visible con mayor claridad en las últimas décadas. Atrás quedaron los años en que cada medalla representaba una excepción. Poco a poco, la delegación convirtió la regularidad en una de sus principales fortalezas hasta instalarse entre las potencias de Centroamérica y el Caribe.

Los resultados reflejan esa evolución. En Veracruz 2014, concluyó en el quinto lugar del medallero con 77 preseas, 20 de ellas de oro. Cuatro años después, en Barranquilla 2018, conservó esa posición, pero elevó su cosecha a 107 medallas, confirmando que el progreso no era circunstancial.

La consolidación llegó en San Salvador 2023. Con 111 medallas -25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce-, el país volvió a ocupar el quinto puesto de la clasificación general y firmó una de las actuaciones más sobresalientes de su historia en la competición.

Detrás de esa transformación aparecen disciplinas que, con el paso de los años, se convirtieron en el rostro del éxito dominicano.

El atletismo, el voleibol femenino, el levantamiento de pesas, el taekwondo, el boxeo y el judo dejaron de aportar triunfos aislados para sostener, edición tras edición, buena parte del crecimiento de la delegación.

Sin embargo, el verdadero alcance de ese ascenso se aprecia más allá de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La justa ha funcionado como un puente hacia escenarios de mayor exigencia, donde numerosos atletas del patio dieron el salto definitivo a la élite internacional.

De cara a Santo Domingo 2026, la delegación perseguirá algo más que nuevos títulos. También tendrá al alcance una marca cargada de simbolismo: llegar a las mil medallas.

Con 993 preseas acumuladas, al país le bastará sumar siete más para alcanzar esa cifra redonda. No cambiará el valor de una medalla ni alterará el resultado de un torneo, pero sí resumirá, en un número, el camino recorrido durante casi ocho décadas.

El momento adquirirá un significado especial porque se concretará en casa y será la confirmación de un crecimiento construido con paciencia y de un lugar ganado entre las naciones con mejores resultados.

ATLETAS DOMINICANOS EN LOS JCC

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe han sido, para muchos de sus principales exponentes, el escenario donde comenzó una trayectoria que luego alcanzó reconocimiento continental y olímpico.

A lo largo de un siglo, el certamen ha servido para descubrir talentos y afianzar carreras que luego trascendieron el ámbito regional.

Desde el pesista Amaury Cordero, autor de la única medalla de oro de un criollo en Santo Domingo 1974, hasta la velocista Marileidy Paulino, campeona olímpica y mundial, varias generaciones de atletas han convertido esta cita en el escenario de sus primeros grandes éxitos.

En ese recorrido sobresalen nombres como Félix Sánchez, Luguelín Santos y Gabriel Mercedes, cuyas actuaciones precedieron a conquistas en campeonatos mundiales y las Olimpiadas.

A ellos se suma el emblemático equipo femenino de voleibol, las Reinas del Caribe, así como figuras de otras disciplinas colectivas como Teresa Durán, que contribuyeron a ampliar el protagonismo dominicano en la región.

DOS SEDES, UNA MISMA HUELLA

Mucho antes de asumir el reto de los 100 años, República Dominicana ya había dejado su huella como anfitriona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Las ediciones de Santo Domingo 1974 y Santiago de los Caballeros 1986 marcaron momentos distintos, pero unidos por una misma aspiración: utilizar el deporte como motor de desarrollo y carta de presentación ante la región.

La primera abrió una etapa decisiva. Además de recibir a miles de atletas y visitantes, Santo Domingo aprovechó la cita para modernizar instalaciones, promover mejoras urbanas y proyectar una imagen renovada.

Las ceremonias, la música y las manifestaciones culturales acompañaron la competencia y convirtieron el encuentro en una vitrina de la identidad nacional.

Doce años después, el protagonismo se trasladó a Santiago de los Caballeros. La elección de esa ciudad representó una apuesta por descentralizar los Juegos y demostrar que la capacidad organizativa iba más allá de la capital.

La experiencia fortaleció la infraestructura, afianzó capacidades institucionales y dejó una base que luego serviría para acoger otros campeonatos nacionales e internacionales.

Esa doble experiencia explica por qué, medio siglo después de la primera sede y cuatro décadas después de la segunda, Quisqueya vuelve a asumir el desafío con la mirada puesta no solo en el éxito competitivo, sino también en la huella que dejará para las próximas generaciones.

SANTO DOMINGO 2026: UN SIGLO DESPUÉS

La elección de Santo Domingo como sede de esta XXV edición es también el reconocimiento a un recorrido. Después de acoger los Juegos en 1974 y de llevar la organización a Santiago de los Caballeros en 1986, República Dominicana vuelve a recibir los JCC con una experiencia acumulada durante décadas.

Bajo el lema «Juntos haremos historia», el comité organizador concibió esta edición como una oportunidad para fortalecer la integración y suscitar un modelo de organización con énfasis en la sostenibilidad, indicó a Prensa Latina su presidente, José Monegro.

El programa contempla el uso de iniciativas de movilidad sostenible, proyectos de reciclaje y acciones educativas vinculadas al deporte y la protección del medioambiente.

Santo Domingo 2026 reunirá el legado de unos Juegos que han acompañado la evolución del deporte regional con la de un país que creció junto a ellos.

Cuando el pebetero se encienda el próximo 24 de julio, no solo comenzará una nueva edición de los JCC; también culminará un siglo de historia y comenzará otro, con la misma llama que hace 100 años dio origen al certamen.

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