Ucrania celebra el 34 aniversario de su Independencia bajo fuego

KIEV.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, felicitó este domingo a sus compatriotas por el Día de la Independencia de Ucrania (que conmemora la separación del país de la Unión Soviética hace 34 años) con un mensaje emotivo en el que resaltó la aspiración a una paz justa, segura y duradera, frente a los mensajes más combativos de años anteriores. Aunque sí advirtió que Ucrania está en condiciones de devolver golpe por golpe los ataques rusos.

En un vídeo grabado en la Plaza del Maidán de Kiev, Zelenski enfatizó la unidad de todos los ucranianos, que no puede cambiar ninguna «ocupación temporal», pero no pronosticó una pronta liberación de los territorios bajo control ruso, en un momento en el que se debate si Ucrania debería realizar concesiones territoriales como parte de unas futuras negociaciones de paz. «Un día la distancia entre los ucranianos desaparecerá y estaremos de nuevo juntos como un país y una familia. Sólo es cuestión de tiempo», prometió en cambio el presidente.

Zelenski enfatizó que no va a haber ningún compromiso vergonzoso para alcanzar la paz, sino que Kiev aspira a un acuerdo digno e integral que garantice la seguridad. «Sólo nosotros decidiremos nuestro futuro», subrayó y prometió que Ucrania recibirá de sus aliados «garantías de seguridad tan fuertes que a nadie se le pasará por la cabeza la idea de atacar» de nuevo el país.

FELICITACIONES

El canciller alemán, Friedrich Merz, conmemoró la celebración subrayando el continuo apoyo de Berlín a Kiev en su defensa contra la agresión rusa. «Con la celebración del Día de la Independencia, nos mantenemos firmes a su lado, hoy y en el futuro», publicó Merz en X en alemán, inglés y ucraniano. Y defendió la resistencia de los ucranianos. «Luchan por nuestro orden liberal en Europa y por una paz justa», añadió.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, expresó también su esperanza de que las celebraciones den al pueblo ucraniano nuevas fuerzas para plantar cara a la agresión rusa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también elogió la lucha de Ucrania por un país «libre, democrático e independiente». «Estamos con ustedes, mientras sea necesario. Porque una Ucrania libre significa una Europa libre», escribió von der Leyen en X.

En sus redes sociales, Zelenski también agradeció a numerosos dignatarios extranjeros las felicitaciones recibidas por el 34º Día de la Independencia, entre ellos al Papa León XIV, al presidente de EE. UU., Donald Trump, al de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al de China, Xi Jinping, o al rey Carlos de Inglaterra.

Con ocasión del Día de la Independencia llegó además a Kiev el primer ministro canadiense, Mark Carney, que en un mensaje en X afirmó que su país incrementará su apoyo a Ucrania y sus esfuerzos en pos de una paz «justa y duradera». El jefe de gabinete de Zelenski, Andriy Yermak, celebró su llegada. «En este día tan especial es especialmente importante para nosotros sentir el apoyo de nuestros amigos. Y Canadá siempre nos ha apoyado», publicó en Telegram.

