UASD reconoce aportes García Fermín a la educación superior

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, reconoció al doctor Franklin García Fermín, exministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y pasado rector de la academia estatal, por sus significativos aportes al desarrollo y fortalecimiento de la educación superior en el país.

La distinción fue entregada durante un acto celebrado con la presencia de autoridades universitarias, docentes, estudiantes, funcionarios y representantes de diversos sectores nacionales, quienes destacaron la trayectoria académica, institucional y de servicio público del homenajeado.

El reconocimiento resalta la labor de García Fermín en favor de la modernización del sistema universitario, la ampliación del acceso a la educación superior y el impulso de políticas orientadas a elevar la calidad académica y fortalecer las instituciones educativas dominicanas.

Durante la ceremonia, el doctor Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y vicerrector administrativo electo de la UASD, afirmó que García Fermín “ha dedicado su vida a favor de la educación superior”, realizando importantes contribuciones para consolidar este sector estratégico para el desarrollo nacional.

Ciriaco Cruz destacó además que las gestiones del exrector de la UASD y exministro del MESCyT estuvieron enfocadas en promover la excelencia académica, la innovación institucional y el fortalecimiento del sistema universitario.

Al recibir la distinción, Franklin García Fermín expresó su agradecimiento y afirmó que el reconocimiento representa un estímulo para continuar defendiendo la educación como una herramienta fundamental para la transformación social, el desarrollo económico y la consolidación democrática.

“La educación superior constituye una de las principales fuerzas para construir una sociedad más justa, competitiva y basada en el conocimiento”, manifestó el académico.

Con este homenaje, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD reafirma su compromiso de reconocer a personalidades que han realizado aportes relevantes al crecimiento de la educación superior y al fortalecimiento institucional de la República Dominicana.